Китай та Індія в лідерах рейтингу виробничих локацій

Китай та Індія продовжують просуватися вгору в рейтингу вартості виробництва за рахунок політики впровадження технологій, що підтримується на державному рівні. Тобто, ці країни найкраще підходять для розширення або переміщення операційної діяльності глобальних виробничих компаній.

Про це йдеться в дослідженні "Індекс виробничих локацій", проведеному міжнародною консалтинговою компанією у сфері нерухомості Cushman & Wakefield, повідомляє БІЗНЕС.

Хоча індивідуальні вимоги виробників відрізняються, Китай демонструє хороші результати завдяки державним інвестиціям у впровадження технологій. Проте в азіатському регіоні, як і раніше, існують проблеми із захистом прав інтелектуальної власності, через що країни Північної Америки та Європи будуть і надалі затребуваними в якості виробничих баз, незважаючи на вищі витрати. Водночас США приваблюють тих інвесторів, які прагнуть мінімізувати вплив економічних і політичних ризиків. А недорогі локації в Південно-Східній Азії, як і раніше, дуже привабливі для трудомісткого виробництва.

Якщо розглядати "базовий сценарій", який надає рівне значення виробничим умовам і ціновим конкурентним перевагам, то перше місце посідає Китай. На другому - США, на третьому – Індія.

З точки зору "сценарію витрат", який визначає країни з нижчими операційними витратами, включаючи робочу силу, Китай залишається на першому місці, а азіатські країни домінують в топ-10. З інших регіонів в десятку потрапили тільки Литва і Румунія (на сьомому і восьмому місцях відповідно).

Третій рейтинг - "сценарій ризику" – враховує геополітичні ризики, надаючи перевагу країнам із нижчим рівнем економічних та політичних загроз. Тут в лідерах Північна Америка – першу і другу позицію, відповідно, посідають США та Канада. Третю – Чехія. Тоді як Китай займає четверте місце.

В цілому "Індекс виробничих ризиків 2019" виглядає так:

Місце в рейтингу Базовий сценарій Сценарій витрат Сценарій ризиків 1 Китай Китай США 2 США Малайзія Канада 3 Індія В’єтнам Чехія 4 Канада Індонезія Китай 5 Чехія Індія Сінгапур 6 Польща Таїланд Німеччина 7 Малайзія Литва Данія 8 Литва Румунія Фінляндія 9 Угорщина Шрі Ланка Австрія 10 Таїланд Польща Великобританія

"Ці три рейтинги дають уявлення про мінливий виробничий ландшафт і фактори прийняття рішень щодо розташування виробництва. Глобальна промисловість вступила в нову еру, для якої характерними є зростання впливу технологій на продуктивність, брак робочої сили та безпека в сфері виробництва і логістики", – каже Ліза Грем, автор звіту та керівник департаменту аналітики сектору логістичної та промислової нерухомості в регіоні EMEA у компанії Cushman & Wakefield.

Експерти Cushman & Wakefield також зазначають, що існує елемент протекціонізму і націоналізму, який піддає ризику міжнародні і регіональні ланцюжки поставок. В Європі результати переговорів щодо Brexit можуть змінити регіональні виробничі лінії, а також внутрішній і міжнародний потік товарів. Успіху досягають країни, які інвестують у логістичні потоки "до" та "від" виробничих ліній. Безперебійний ланцюжок поставок Китаю призвів до значних інвестицій в інфраструктуру і мультимодальні перевезення, включаючи залізничні та морські проекти Нового Шовкового шляху. Ці фактори нівелюють стурбованість щодо інтелектуальної власності.

У дослідженні розглянуто 48 локацій в регіонах EMEA, Північній і Південній Америці та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Індекс оцінює країни за 20 критеріями, що формують три зважені рейтинги – умов, вартості та ризиків. Дані для аналізу отримані від різних джерел, включаючи Світовий банк, Конференції ООН із торгівлі та розвитку (UNCTAD) і Oxford Economics.

Довідка: Cushman&Wakefield – провідна міжнародна компанія, акції якої торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі (CWK). Надає консалтингові та агентські послуги в сфері комерційної нерухомості в більш ніж 70 країнах. Дохід компанії – $8,2 млрд.