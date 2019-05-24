В Україні прогнозують стрибок попиту на іпотеку

Зниження облікової ставки Національного банку України (НБУ) на 0,5% - до 17,5% не призведе до суттєвого зниження ставок за депозитами та кредитами.

Про це повідомила заступник голови правління "Глобус Банку" Олена Дмітрієва, інформує БІЗНЕС.

За її словами, перегляд облікової ставки варто розцінювати більше як сигнал до зміни тренду на здешевлення вартості ресурсів, що в найближчі 3-4 місяці може призвести до зменшення вартості кредитів.

"При оцінюванні перспектив розвитку іпотечного кредитування також необхідно враховувати те, що декілька великих банків заявили про зниження відсоткових ставок за депозитами. Якщо це відбудеться, то зможемо очікувати на загальне суттєве зниження відсотків за залученими коштами. За умови зниження відсотків за депозитами та за умови продовження проведення політики Національного банку, спрямованої на зниження облікової ставки, можна розраховувати і на зниження відсотків за кредитами", – прогнозує Дмітрієва.

Вона також звернула увагу на те, що можливе зниження відсотків за кредитами на 2-3% суттєво вплине на кількість клієнтів, зацікавлених в іпотечному кредитуванні. "Варто очікувати, що кількість звернень за іпотечними кредитами зросте щонайменше на 20%", – зазначила банкір.

Нагадаємо, 25 квітня поточного року правління Нацбанку ухвалило рішення вперше за два роки знизити облікову ставку до 17,5%. При цьому, як зазначено на сайті НБУ, тенденція до уповільнення інфляції дає змогу державному регулятору розпочати цикл зниження облікової ставки.