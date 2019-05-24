"Ми не хочемо будувати нову стіну": У Huawei зробили застереження Європі

Керівництво Huawei заявляє, що обмеження щодо корпорації з боку США створюють небезпечний прецедент та суперечать цінностям міжнародної бізнес-спільноти, а також застерігає Європу від подібних кроків.

Про це заявив заступник голови Huawei Кен Ху на Потсдамській конференції з національної кібербезпеки в Німеччині, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на офіційний сайт компанії.

"Останнім часом щодо компанії Huawei були застосовані обмеження, що базуються на необґрунтованих твердженнях, мета яких зрив наших бізнес-операцій. Ми вважаємо, що така поведінка є абсолютно невиправданою", – заявив Кен Ху.

Під час виступу він зауважив, що перебуває на історичному місці, де колись знаходилася Берлінська стіна, і провів відповідні паралелі з Huawei. "Це нагадало мені про те, що ми не хочемо бачити іншу стіну, і ми не хочемо проходити через інший болісний досвід. Так само, ми не хочемо будувати нову стіну з точки зору торгівлі та технологій. Нам потрібна інтегрована глобальна екосистема, яка може пришвидшити технологічні інновації і посилити економічне зростання. Це те, на що ми повинні покладатися, щоб зберегти процвітання суспільства", – наголосив менеджер компанії.

При цьому він зазначив, що обмеження створюють небезпечний прецедент, суперечать цінностям міжнародної бізнес-спільноти, відривають глобальний ланцюжок поставок, а також порушують чесну конкуренцію на ринку. У зв`язку з цим Кен Ху висловив сподівання, що Європа не піде шляхом США.

"В Європі приблизно три чверті користувачів смартфонів покладаються на телефон на базі Android. Huawei складає приблизно 20% цього ринку. Такі легковажні рішення можуть завдати великої шкоди споживачам і підприємствам у Європі", – попередив Кен Ху.

Нагадаємо, в середині травня 2019 року США, посилаючись на загрозу національній безпеці, ухвалили рішення включити Huawei та ще 70 пов`язаних з нею компаній в "чорний список". Цим рішенням американських виробників, які продають Huawei будь-яке обладнання, зобов`язали отримувати спеціальні ліцензії в США.

Слідом за цим Google та виробники чіпів IntelCorp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. та Broadcom Inc. вирішили частково призупинити співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei.

21 травня Міністерство торгівлі США видало китайській компанії Huawei тимчасову ліцензію (на 90 днів), яка дозволить їй підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення

Довідка: Huawei – другий найбільший в світі виробник смартфонів, використовує в них операційну систему Android від Google. У 2018 році китайська компанія поставила на ринок 200 млн смартфонів.

Загальний обсяг закупівель китайською компанією комплектуючих в США становить близько $11 млрд на рік.