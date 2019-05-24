"Бізнес-Варта" оголосила громадський аудит уряду

Про це повідомляється на сторінці ГО у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Ми за прозорі чесні правила. За розвиток малого та середнього бізнесу, створення робочих місць, захист власності. Якщо два роки бізнес "трусить" від рейдерства, незрозумілих набігів, обшуків, блокування діяльності збоку державних органів, маємо визнати, що поки що діючому уряду не вдалося виконати покладені на нього обов’язки. Існуючі інвестори згортають діяльність, а нові – із жахом дивляться на наші "джунглі". Ми визначимо причини. Сформулюємо шляхи подолання кризових явищ, та як зміцнювати і розвивати конкретні напрямки", - заявили в "Бізнес-Варті".

Активісти вирішили розпочати аудит з двох міністерств - Мінінфраструктури та Мінюсту. По кожному з напрямків роботи планується створити робочі групи.

Наприкінці червня "Бізнес-Варта" планує організувати Форум, де підсумує перші результати аудиту діяльності двох міністерств та оприлюдить звіти робочих груп.

Нагадаємо, 17 травня у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об’єднання "Бізнес-Варта", яке стане на захист підприємців.