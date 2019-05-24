"ГрадОлія" за підтримки нашого видання і співінвесторів Бізнес 100 отримала перемогу в боротьбі з митниками

Після низки звернень ТОВ "Група компаній "ГрадОлія" до керівництва України, правоохоронних органів та за підтримки співінвесторів Бізнес100 і журналу "Бізнес" вдалося зупинити неправомірні дії представників Кіровоградської і Одеської митниць ДФС та розблокувати оформлення продукції Групи.

Про це БІЗНЕСу повідомили в "ГрадОлії".

За даними компанії, наразі ситуація з митним оформленням продукції "ГрадОлії", 98% якої йде на експорт, врегульована.

Журнал "Бізнес" та співінвестори Бізнес100 дякують уповноваженим владним структурам та контролюючим органам за те, що дослухалися до заклику українського бізнесу та оперативно відреагували на нього.

Це черговий доказ того, що публічна "зброя" та спільні зусилля є дієвим механізмом боротьби зі свавіллям контролюючих органів.

Однак зауважимо, що це лише один і, передбачаємо, далеко не останній подібний випадок. Тому важливо об`єднуватися для запобігання тиску на бізнес. Однією з таких об`єднуючих платформ є Бізнес100, яка забезпечує захист прозорого бізнесу та рівні правила гри на ринку.

Нагадаємо, днями група компаній "Градолія" звернулася до очільника Державної фіскальної служби (ДФС) Олександра Власова щодо тиску з боку Кіровоградської та Одеської митниці.

23 травня "ГрадОлія" звернулася з відкритим листом до керівництва держави з проханням перевірити законність дій посадових осіб митних та правоохоронних органів та посприяти врегулюванню ситуацію навколо підприємств Групи.

24 травня засновник групи компаній "ГрадОлія" Станіслав Таршин звернувся з відеозверненням до президента Володимира Зеленського через тиск представників Одеської та Кіровоградської митниць.

Довідка: До складу групи компаній "ГрадОлія" входять виробничі та торговельні підприємства, зокрема: ТОВ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ", ТОВ "ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ", ТОВ "ГРАДОЛІЯ ФУДС", які здійснюють закупівлю, переробку олійних культур і реалізацію готової продукції.

Продукція реалізується компаніями Групи на 98% на експорт у понад 35 країн світу, що забезпечує постійні надходження валютної виручки в Україну. На підприємствах "ГрадОлії" працюють понад 450 людей.

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