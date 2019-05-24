Названо топ-10 СЕО компаній світу з найвищою репутацією

Організатори дослідження CEO RepTrak 2019 визначили генеральних директорів з найвищою репутацією, а також назвали головні чинники, які формують репутацію першої особи компанії.

Міжнародний рейтинг складений експертами Reputation Institute і оприлюднений на сайті Forbes, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на ресурс "Репутаційна економіка".

Так, у десятку СЕО з найвищою репутацією увійшли Бен ван Берден (Royal Dutch Shell), Карстен Шпор (Deutsche Lufthansa), Кріс Нассетта (Hilton Worldwide), Девід Хол (Mary Kay), Еммануель Фабер (Danone), Фабріціо Фреда (The Estée Lauder Companies), Майкл Делл (Dell Technologies), Нільс Б. Крістіансен (The LEGO Group), Ральф Хамерс (ING) і Сюнтаро Фурукава (Nintendo).

До першої десятки цьогорічного рейтингу не потрапив керівник Google Сундар Пічаї, який в минулому році очолив відповідний список.

Ще вісім з десяти генеральних директорів, які торік очолили рейтинг, також залишилися поза межами топ-10. Серед них - генеральні директори компаній Kraft Heinz Бернардо Хис, Mondelēz International Дірк Ван де Пут і LinkedIn Джефф Вайнер.

У рамках дослідження були також визначені фактори, які максимально впливають на формування позитивного іміджу CEO. Зазначається, що соціальна відповідальність, турбота про персонал і участь у вирішенні екологічних проблем складають 32% репутації кожного керівника.

Нагадаємо, що 2018 рік став рекордним за кількостю відставок керівників великих компаній в різних країнах світу.

Згідно з дослідженням однієї з провідних рекрутингових компаній Challenger Gray, у 2018 році 1452 генеральні директори компаній залишили свої посади, що на 25,2% більше, ніж у 2017 році.