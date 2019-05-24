Нацбанк призупинив два судових рішення щодо "ПриватБанку"

Національний банк України подав апеляційні скарги на два рішення Окружного адміністративного суду міста Києва, які стосуються справи "ПриватБанку".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу регулятора.

Йдеться про оскарження рішення суду від 18 квітня 2019 року у справі за позовом Ігоря Коломойського про скасування рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави та у справі за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "Тріантал Інвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов’язаних з фінустановою осіб.

"Тому станом на сьогодні вказані судові рішення не набрали законної сили та не мають жодних правових наслідків", - наголосили в Нацбанку.

Водночас регулятор вказав на аргументи суду, з якими не може погодитись.

Щодо оскарження націоналізації "ПриватБанку":

Окружний адміністративний суд Києва, повністю проігнорував: встановлення Нацбанком потреби "ПриватБанку" в його докапіталізації; невиконання банком та його акціонерами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим програми фінансового оздоровлення щодо докапіталізації фінустанови, що і стало підставою для віднесення банку до категорії неплатоспроможних. Водночас суд зробив хибні висновки, що підставою для прийняття рішення були лише доповідні записки структурних підрозділів НБУ, що не відповідає дійсності.

Суд неправильно застосував норми матеріального права щодо суті кредитних ризиків та формування резервів під них та дійшов хибного висновку, що кредитні ризики розраховуються банками виключно за кредитними договорами, за якими є прострочення виконання, а у всіх інших випадках резерви за активними операціями взагалі не мають формуватися. Крім того, суд не зміг надати визначення поняттю "активна операція", прирівнявши його до поняття "невиконана операція".

Щодо скасування рішення про визначення пов'язаних осіб з "ПриватБанком":

Рішення Національного банку України не порушує прав компанії Тріантал Інвестментс, адже вона як акціонер банку була визнана пов'язаною з ПриватБанком особою рішенням правління цього ж банку ще за часів колишніх власників, тому відсутнє порушене право як підстава позову, з метою захисту якого виник спір. Відтак суд мав відмовити в позові.

Суд порушив предметну юрисдикцію, зазначивши про порушення прав колишнього власника акцій ПриватБанку як про підставу звернення з позовом, але у такому разі справа мала розглядатися судом господарської юрисдикції, а не адміністративної.

Суд зробив хибний висновок, що рішення про визначення осіб пов'язаними з банком було підставою для визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним та для подальшого продажу акцій банку державі, що не відповідає дійсності та є абсурдним, оскільки рішення про віднесення ПриватБанку до категорії неплатоспроможних було ухвалено у зв’язку з відсутністю у нього капіталу, про що зазначено у самому рішенні.

Суд дійшов хибного висновку, що комісія Нацбанку з питань визначення пов’язаних осіб нібито не мала права ухвалювати рішення про визначення осіб пов'язаними з банком, оскільки про неї не зазначено в Законі України "Про Національний банк України". Однак згідно зі ст. 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" саме Національний банк України має право визначати осіб пов’язаними з банком, а правління Національного банку України згідно зі ст. 7, 14, 15 Закону України "Про Національний банк України" організувало виконання такої функції через створення вищезазначеної комісії, яка й безпосередньо забезпечує її виконання у межах і в порядку встановлених Правлінням Національного банку України. Жодний інший державний орган, крім Нацбанку, не наділений правом на визначення осіб пов'язаними з банками.

Крім того, коментуючи подальшу долю "ПриватБанку", заступник глави НБУ Олег Чурій зазначив, що реалізація рішення Апеляційного суду про скасування націоналізації банку призведе до скасування відповідних рішень Нацбанку й уряду і повернення банком 155 млрд грн, внесених державою в капітал.

"Ми можемо фантазувати, що станеться в разі негативного рішення апеляційного суду... Капітал "Приватбанку" – 147 млрд грн. Якщо відняти 155 млрд грн, матимемо величезну діру в капіталі, точніше, в активах. І НБУ знову визнає банк неплатоспроможним", – сказав Чурій під час Шведсько-українського бізнес-форуму в Києві.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку", які згодом об`єднали в один.

20 травня уряд оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку".

21 травня Господарський суд Києва на вимогу Коломойського зобов'язав Нацбанк надати дані про рефінансування фінустанови за період з 2000 по 2017 роки.

22 травня Нацбанк України і "ПриватБанк" повідомили, що виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу (НФЗ) і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід, які вимагали через суд звільнити їх від зобов’язань на 2,6 млрд грн і 143 млн грн відповідно, з рефінансування, що регулятор видав "ПриватБанку".