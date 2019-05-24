В Україні планують створити європейські енергохаби

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила план заходів щодо створення умов для функціонування в Україні енергетичних хабів.

Відповідне рішення комісія ухвалила на своєму засіданні, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу НКЦПФР.

План передбачає перелік та графік розробки відповідних законодавчих змін, регуляторних правил, формування умов до майбутніх учасників торгівлі, а також заходи взаємодії з іншими зацікавленими сторонами.

За основу української моделі ринку для позабіржової та організованої торгівлі енергоресурсами та деревативами Нацкомісія взяла стандарти Європейського союзу, які забезпечують конкурентні умови торгівлі та прозоре ціноутворення на енергетичні товари.

План містить покрокову карту гармонізації українського законодавства зі стандартами ЄС. "Наш план створення енергетичних хабів грунтується на найкращих практиках ЄС та враховує українську специфіку. Прозорість та конкурентність, принципи, які ми поклали в основу цієї моделі, – єдине, що може нам гарантувати чесні ціни на такі важливі для економіки енергетичні ресурси", - зазначив глава Нацкомісії Тимур Хромаєв.

Нагадаємо, наприкінці січня 2019 року Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку і Нацкомісія з регулювання ринків енергетики та комунальних послуг підписали Меморандум про співпрацю в створенні механізмів біржової торгівлі на енергетичному та фінансовому ринках.

Довідка: Енергетичні хаби - товарні багатосторонні торгові системи, на яких здійснюватиметься торгівля енергетичними товарами та пов’язаними фінансовими продуктами.