Агрогігант Corteva з українськими активами виходить на Нью-Йоркську фондову біржу

На Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) 3 червня поточного року розпочнеться торгівля акціями сільськогосподарського підрозділу об'єднаного агрогіганта DowDuPont - компанії Corteva Agriscience з активами в Україні.

Про це повідомив виконавчий віце-президент бізнес-платформ Corteva Agriscience Раджан Гаджарія, презентуючи в Києві нову публічну компанію, інформує БІЗНЕС.

За його словами, час початку торгів - 16:30 за київським часом. "Попередня" торгівля акціями ("when-issued" trading) розпочнеться раніше – 24 травня – під символом "CTVA-WI".

Говорячи про глобальний масштаб бізнесу компанії, Гаджарія підкреслив важливість європейського регіону, який формує більше ніж 16% чистих глобальних продажів холдингу (у 2018 році цей показник був на рівні $14,3 млрд).

"Ми продовжуємо розвивати свою глобальну присутність та вплив, використовуючи найкращу в своєму класі інфраструктуру, наукові центри та передову геномну експертизу, водночас працюючи на локальному рівні, проводячи місцеві дослідження та розвиваючи співпрацю в регіонах", – зазначив віце-президент.

Довідка: Сільськогосподарський підрозділ DowDuPont - компанія Corteva Agriscience утворена після злиття компаній Dow і DuPont в 2017 році. До її складу увійшли DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection і Dow AgroSciences.

Corteva Agriscience спеціалізується на виробництві насіння люцерни, ріпаку, кукурудзи, бавовни, рису, сорго, сої, соняшнику та пшениці, випускає засоби захисту рослин і ПО для сільського господарства.

Підрозділи агрогіганта працюють в більш ніж 40 країнах Європи. Corteva володіє понад 10 виробничими потужностями і більш ніж 15 науково-дослідницькими центрами, забезпечуючи роботою понад 3000 людей.

В Україні у компанії є центральний офіс в Києві, насіннєвий завод в селі Стасі Полтавської області і науково-дослідницький центр в селі Любарці Київської області.