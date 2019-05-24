ОПЗ оскаржить стягнення $250 млн боргу на користь Фірташа

Одеський припортовий завод (ОПЗ) готує апеляцію на рішення столичного суду, який видав дозвіл на стягнення з підприємства $250 млн боргу на користь OstchemHoldingLimited.

Про це БІЗНЕСу повідомив заступник директора з економіки та фінансів ОПЗ Володимир Вакеряк.

Йдеться про рішення Київського апеляційного суду, який визнав і відправив на виконання рішення Стокгольмського арбітражу з приводу "газового боргу" за 2013 рік. Згідно з документом, ОПЗ повинен сплатити Ostchem майже $193,26 млн основного боргу та $57,98 млн штрафів.

"Ця судова справа триває з 2016 року і рішення стокгольмського суду було не на нашу користь. Навіть, якщо суд останньої інстанції знову прийме рішення не на нашу користь, то, через те що підприємство знаходиться на етапі приватизації, його дія зупиниться", - сказав Вакеряк. При цьому він зазначив, що на останніх етапах приватизації планувалося, що цей борг погашатиме інвестор.

ОПЗ заперечував проти такого рішення суду, зазначаючи, що підприємство простоює із середини 2018 року, тому виконання Стокгольмського арбітражу призведе до банкрутства та загрожує техногенною та екологічною катастрофою. А консервація заводу вимагає значних затрат.

Згідно з фінансовим звітом підприємства за 2018 рік, чистий збиток за минулий рік склав 750,5 млн грн. (у 2017 р. цей показник був на рівні 1,5 млрд грн.). За цей час виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зменшилася на 12,5% і склала 1,119 млрд грн. Це сталося через тривалий простій виробничих потужностей ОПЗ (в цілому завод простоював 9 місяців), через відсутність джерел постачання основної сировини – природного газу. В цілому виробничі потужності з виробництва аміаку протягом 2018 року були використані лише на 15,61 %, а з виробництва карбаміду – на 27,01%.

"Епізодична робота ОПЗ на давальницькій сировині призвела до формування хронічного дефіциту обігових коштів, втрати кадрового потенціалу, звільнення висококваліфікованих працівників та накопичування значної заборгованості перед постачальниками за поставлені товарно-матеріальні ресурси", – йдеться у звіті підприємства.

Нині Одеський припортовий простоює. Як зазначив Вакеряк, підприємство й далі планує працювати за схемою давальницької сировини. Однак проблеми, що виникли із поточним постачальником природного газу, не дозволяють здійснити запуск. Оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" вимагає від компанії-давальця – ТОВ "Енергетичний еквівалент" – максимально допустимого рівня фінансового забезпечення. Ця сума складає 140 млн грн і розрахована "Укртрансгазом" виходячи із граничної потужності підприємства (при споживанні ОПЗ близько 2 млн кубометрів природного газу на добу). Однак, як зазначають на самому підприємстві, ця "сума завищена і не зрозуміло як прорахована".

"Постачальник "Енергетичний еквівалент" писав скарги в НКРЄКП щодо цієї ситуації, там відбувся розгляд, і ми очікуємо якнайшвидшого рішення цієї проблеми.Технічно завод готовий до запуску – ми очікуємо постачання газу", - зазначив заступник директора заводу.

В ОПЗ вважають роботу на давальницьких умовах єдиним можливим варіантом для відновлення роботи в умовах провалу спроб приватизації і накопичення заборгованості за газ перед НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, борг ОПЗ перед OstchemHoldingLimited Дмитра Фірташа виник в 2013 році, коли холдингова група була єдиним постачальником природного газу на ОПЗ. Газ є сировиною для виробництва мінеральних добрив.

25 липня 2016 року Стокгольмський арбітраж підтвердив борг ОПЗ в розмірі $193,258 млн і пеню в розмірі $57,977 млн. У грудні Ostchem почав процедуру стягнення з ОПЗ цього боргу в українському суді.

У травні 2019 року Київський апеляційний суд визнав і надав дозвіл на виконання рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення понад $250 млн з "Одеського припортового заводу" на користь Ostchem Holding Limited за поставки газу.