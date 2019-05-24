Коломойський заявив про намір повернути "ПриватБанк"

Бізнесмен Ігор Коломойський планує знову стати співвласником державного "ПриватБанку", або ж повернути частину грошей, які були вкладені ним на момент націоналізації банку.

Про це він заявив в інтерв'ю ЕП, інформує БІЗНЕС.

Як варіант вирішення цього спору Коломойський пропонує, щоб держава повернула йому статутний капітал фінустанови (йдеться про $2 млрд, - ред.). За його словами, для цього може бути призначена урядова комісія або незалежні аудитори, які повинні визначити, що в банку був капітал, "який помножили на нуль або навіть зробили від'ємним".

Коломойський припустив, що в Нацбанку тоді "так змінили правила бухгалтерського обліку або обліку капіталу, нормативів", що його капітал став від'ємним. "Таким чином вони сказали, що там є на 170 млрд кредитів, у яких немає застав, ні того, цього, забезпечення, тому, вибачте, капітал у вас від'ємний", — стверджує бізнесмен.

Саме на підставі цього, вважає він, і була проведена націоналізація банку.

За його словами, у разі, якщо суд визнає націоналізацію "Приватбанку" незаконною, треба відновити капітал фінустанови. "Треба відновити мій капітал у цьому банку. Сказати, що у мене там є 50 або 60 млрд. Але вони не в мене в кишені, вони знаходяться в банку", — пояснив Коломойський.

Водночас він зауважив, що за останні три роки після націоналізації банку, там відбулося багато змін, які неможливо скасувати. "Або можемо скасувати, але тоді це загрожує нестабільністю і можливим фінансовим колапсом і для самого банку. І в якійсь мірі для банківського ринку...Ми всі не хочемо цього", — запевняє екс-власник банку.

При цьому він зазначив, що це все покривається тим капіталом, який внесла держава. "Ми не знаємо, внесла вона 150−160 млрд? Наприклад, якщо вони внесли стільки грошей і їх не можна звідти забрати, то у мене є варіант — зарахували мені мої 50 млрд; у вас там 160 млрд — дайте мені на них акції. Будемо вважати, що загальний капітал 200 або 210 млрд. Віддайте мені відсотки і розійдемося, будемо разом співіснувати і управляти банком далі", — додав бізнесмен.

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Нагадаємо, на початку травня Ігор Коломойський в інтерв'ю Bihus.Info заявив, що йому не потрібні 2 мільярди доларів компенсації за націоналізований "ПриватБанк", проте вимагає віддати його "власність".

Додамо, що наразі триває розгляд судових спорів між Коломойським, Нацбанком і "Приватбанком".