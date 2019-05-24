Купівля ДТЕК "Одесаобленерго" і "Київобленерго" не знизить конкуренцію, - експерт

Придбання компанією ДТЕК акцій двох енергорозподільчих компаній "Одесаобленерго" і "Київобленерго" не призведе до послаблення конкуренції, монополізація українського ринку розподілу електроенергії неможлива в принципі.

Таку думку висловила кандидат економічних наук, експерт в галузі конкурентної політики Юлія Боровик в інтерв'ю виданню "Капітал", повідомляє БІЗНЕС.

"В Україні не існує єдиного загальнонаціонального природно-монопольного ринку розподілу електроенергії. Адже діяльність кожного ОСР (оператор системи розподілу електроенергії, - ред.) обмежується територією, на якій розміщені його мережі. Тобто, вітчизняні регіональні ринки послуг розподілу електроенергії є за своєю суттю територіальними ринками, а їх оператори не можуть конкурувати один з одним, оскільки функціонують на різних територіях.

Тобто, кожен ОСР є суб'єктом природної монополії в межах розташування власної системи мереж, будучи єдиним учасником відповідного територіального ринку з часткою 100%. Тому, незалежно від того, хто купує енергорозподільчі компанії, змінюється лише суб'єкт права власності", - стверджує Юлія Боровик.

Обленерго - компанії, що займаються розподілом електроенергії на території області їх розташування. У кожній області України є одна розподільна компанія.

"Оскільки ні "Київобленерго", ні "Одесаобленерго" не зможуть функціонувати на ринку послуг постачання електроенергії через вимоги вертикального поділу, отже, впливу угоди на цей ринок чекати не варто", - вважає експерт.

Нагадаємо, 25 квітня АМКУ дозволив компанії "ДТЕК Нафтогаз" придбати в компанії "VS Energy" акції "Київобленерго" і "Одесаобленерго", що забезпечує контроль понад 50% в обох підприємствах.