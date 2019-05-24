"Вони вас підставляють": Засновник "ГрадОлії" звернувся до Зеленського через свавілля митників (ВІДЕО)

Засновник групи компаній "ГрадОлія" Станіслав Таршин звернувся з відеозверненням до президента України Володимира Зеленського через тиск на підприємства Групи з боку представників Одеської та Кіровоградської митниць.

Відеозвернення розміщене на Youtube-каналі журналу БІЗНЕС.

"Сьогодні я вимушений звернутися до новообраного президента Володимира Олександровича Зеленського. Пане президенте, у цей час мій бізнес заблокований Одеською та Кіровоградською митницями, дрібними чиновниками, які виконують вказівки керівників з Києва. Вказівка проста - ударними темпами монетизувати посади. На олію і шрот уже запросили усі можливі і неможливі довідки, документи, відібрали усі зразки, контейнери з продукцією посилали на рентген, повторне і переповторне зважування. Після замитнення в Кропивницькому наші вантажі наново перевіряють в Одесі", - заявив Таршин.

За його словами, замість регламентних 4 годин вантажі "ГрадОлії", 98% продукції якої йде на експорт, оформлюють по два тижні.

"Мені чітко дали зрозуміти, що я повинен платити вже зараз, поки вимагачі ще при посадах. Користуючись міжвладдям, старі команди швидко заробляють гроші. Вони чудово знають, що кожен день простою в портах - це сотні тисяч збитків, це невиконані експортні контракти, це підірвана репутація України, невиплачена зарплата робітникам. Вони підставляють Вас, Володимире Олекандровичу, за Вашою спиною, прикриваючись посвідченнями держави Україна. Сьогодні влада – це Ви. А тому закликаю Вас навести лад з корумпованими пішаками бюрократичної системи, чиновниками, які прямо зараз нищать експорт, та саму віру у можливість позитивних змін в Україні. Вони користуються тим, що у Вас ще не дійшли руки до справ у правоохоронних та митних органах", - наголошує засновник "ГрадОлії".

У зв`язку з цим він попередив, що нікому не платитиме хабарів і продовжуватиме боротьбу з цим явищем.

Таршин також заявив, що хоче жити, працювати, створювати робочі місця і платити податки в Україні, і тому готовий допомогти владі зупинити свавілля силовиків і контролерів. "Володимире Олександровичу! Щоб призначити нових чиновників – потрібний новий Парламент, коаліція, Кабінет Міністрів та час. Щоб зупинити свавілля, та притягнути злочинців до відповідальності – потрібна лише Воля", - наголосив бізнесмен.

Крім того, він звернувся до українських підприємців із закликом публічно заявляти про кожен випадок свавілля з боку силовиків і контролюючих органів. "Я прошу поширити моє звернення і не стояти осторонь. Знаю, що я не один із цією проблемою. Не слід мовчати", - закликав Таршин.

Нагадаємо, днями група компаній "Градолія" звернулася до очільника Державної фіскальної служби (ДФС) Олександра Власова щодо тиску з боку Кіровоградської та Одеської митниці.

23 травня "ГрадОлія" звернулася з відкритим листом до керівництва держави з проханням перевірити законність дій посадових осіб митних та правоохоронних органів та посприяти врегулюванню ситуацію навколо підприємств Групи.

Довідка: До складу групи компаній "ГрадОлія" входять виробничі та торговельні підприємства, зокрема: ТОВ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ", ТОВ "ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ", ТОВ "ГРАДОЛІЯ ФУДС", які здійснюють закупівлю, переробку олійних культур і реалізацію готової продукції.

Продукція реалізується компаніями Групи на 98% на експорт у понад 35 країн світу, що забезпечує постійні надходження валютної виручки в Україну. На підприємствах "ГрадОлії" працюють понад 450 людей.

Читайте також:

Міжвладне свавілля: митниця посилює "пильність" перед зміною "престолів"