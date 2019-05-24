МВФ назвав умову співпраці з Україною

Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий відновити співпрацю з Україною після виборів до Верховної Ради і призначення нового уряду.

Про це заявив директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, інфомує БІЗНЕС з посиланням на "Укрінформ".

За його словами, наразі тривають конструктивні дискусії місії МВФ з українською владою. Щодо перспектив подальшої співпраці, то в МВФ заявили, що очікують, перш за все, призначення нового уряду України. "Як тільки новий уряд буде сформовано після (позачергових парламентських, — ред.) виборів, ми готові повернутися до обговорення нашої подальшої співпраці з Україною", — зазначив Райс.

Разом з тим директор прес-офісу відмовився коментувати ризики для завершення діючої програми Stand-By для України через розпуск Ради України і відставку уряду. "Ми не коментуємо політичні зміни в будь-якій країні, отже я не буду коментувати цього в контексті України", — зазначив Райс.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що наступного тижня (27 травня — 2 червня) проведе зустріч з місією МВФ, яка зараз перебуває в Києві.

Водночас у Світовому банку висловили сподівання, що Зеленський буде виконувати умови діючи програми МВФ та повідомили, що восени можуть розпочатися переговори щодо нової програми з Україною.