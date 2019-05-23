"ГрадОлія" звернулася до Зеленського і Гройсмана щодо митного тиску

Про це БІЗНЕСу повідомили в Групі компаній.

Відповідний лист направлений президенту України Володимиру Зеленському, прем’єр-міністру Володимиру Гройсману, голові Служби безпеки Василю Грицаку, голові Нацполіції України Сергію Князєву, міністру внутрішніх справ Арсену Авакову, директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі, директору НАБУ Артему Ситнику, генеральному прокурору Юрію Луценку, бізнес-омбудсмену Альгірдасу Шеметі.

"З середини січня 2019 року всі подані підприємствами Групи декларації потрапляють під посилені перевірки Кіровоградської митниці та Одеської митниці ДФС з безпідставними вимогами надання величезної кількості первинної документації, що істотно подовжує терміни оформлення (замість регламентованих 4 годин до 3-х діб і більше), огляди вантажів, безпідставні дослідження проб (зразків)", - йдеться у зверненні.

У ньому зазначається, що такі дії митних органів часто пояснюють надходженням до них орієнтувань, вказівок правоохоронних органів, які підприємствам не надаються, посилаючись на інформацію службового користування.

Зокрема, в "ГрадОлії" вказали на проблеми з оформленням товарів на Кіровоградській митниці (її очолює Вікторія Єрофєєва) та Одеській митниці ДФС (в.о. начальника Володимир Передерій) і тому просять керівництво країни перевірити законність дій посадових осіб вказаних митниць, а також правоохороних органів, які надсилають митникам листи-орієнтування, та посприяти нормалізації ситуації з митним оформленням товарів Групи.

Далі наводимо текст звернення повністю:

Кіровоградська митниця ДФС

"На 21.05.2019 зупинене митне оформлення вантажів - соняшникова олія фасована в пляшки по наступним компаніям: ТОВ "ОЕЗ ГрадОлія" та ТОВ "ГрадОлія Рафінація". Для здійснення перевірки орієнтування правоохоронного органу (лист 61/к/2550ДСК від 20/05/2019), для взяття проб (зразків) з метою проведення експертних досліджень зупинене митне оформлення по наступним митним деклараціям ТОВ "ОЕЗ Градолія" та ТОВ "Градолія Рафінація": UA901010/2019/006849, UA901010/2019/006876, UA901010/2019/006865, UA901010/2019/006852, UA901010/2019/006876, UA901010/2019/006865, UA901010/2019/006907.

Це нові листи-орієнтування, проте раніше нам повідомляли про старий лист, який використовувався як причина вимагання додаткових документів про походження товару - орієнтування правоохоронного органу лист 61/к/2239ДСК (або 961/к/2239 ДСК як сказано в іншому листі) від 25.04.2019, який нам також не показували і посилаючись на нього затримували процес митного оформлення.

Що це за нові листи і від якого органу митники не кажуть, посилаючись на те, що це інформація для службового користування.

По митній декларації ТОВ "ОЕЗ Градолія" UA901010/2019/006873 отримано повідомлення 21.05.2019 від митного органу: "До митного контролю надано документи по походженню товара від ТОВ "Градолія Фудс". Разом з цим, даний суб"єкт не є кінцевим виробником товара (сировини) з якої вироблено "шрот...". У зв"язку з цим, проcимо надати додаткові документи по походженню сировини, яка була реалізована ТОВ "Градолія Фудс" суб"єкту ЗЕД/експортеру ТОВ "ОЕЗ Градолія" для виготовлення партії "шроту...".

Також раніше, а саме 2 травня 2019 року нашим підприємством були подані 9 контейнерів соняшникового шроту (більше ніж 250 тонн) на декларування до Кіровоградської митниці ДФС. Проте ми отримали вимогу надання всієї первинної документації щодо походження товару, а після того як документи були подані, були взяті проби товару і направлені на дослідження до Дніпра. Після завершення всіх митних процедур і отримання позитивного висновку експертизи митне оформлення було завершено лише 13 травня 2019 року (митна декларація UA901010/2019/006183).

Одеська митниця ДФС

На 21.05.2019 проблеми з цією самою партією вже в Одесі (митна декларація UA901010/2019/006183). Одеська митниця не закриває експортне доручення №ФР007033 від 16 травня 2019 (фактично останній документ перед завантаженням на судно) і відправляє вантаж на переважування без пояснення причин. Кажуть, що є проблеми у Вашого відправника, яким є ТОВ "ОЕЗ Градолія”.

Також 21.05.2019 по іншому вантажу по якому відправником є ТОВ "ОЕЗ Градолія" (митна декларація UA500030/2019/005054) відбувається затримка оформлення і отримане повідомлення митниці декларанту: "101-1 Витребування оригіналів документів, зазначених у митній декларації, або засвідчених в установленому порядку їх копій, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів 401-1 Усне опитування громадян та посадових осіб підприємств Лист Департамента організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України від 11.02.2019 №4225/7/99-99-20-01-01-17. Лист ДФС від 06.06.2017 №14461/7/99-99-20-03-02-17 (пп. 1.1.13, 1.1.23). Контактна особа ВІАР та М УПМП та МВ Казаков C.B".

Проте не враховано, що директор ТОВ "ОЕЗ Градолія" вже з’являвся до Управління по боротьбі з контрабандою Одеської митниці ДФС декілька місяців тому за подібним викликом і надавав пояснення по діяльності підприємства, а поїздки до Одеси з Кропивницького є відривом директора від виробницва. Листи, які зазначаються як підстава для виклику не містяться в публічному доступі, таким чином підстава виклику не може бути перевірена.

Крім того, і раніше виникали постійні проблеми і затримки із боку Одеської митниці ДФС пов’язані із вимаганням додаткових документів, вимагання особистих зустрічей із директорами підприємств.

Такі дії можуть паралізувати діяльність наших підприємств і призвести до вимушеної зупинки виробничої діяльності з усіма наслідками, що з цього випливають, включаючи соціальні, податкові, репутаційні, а також призвести до прямих збитків, пов'язаних зі зривами термінів поставок за контрактами, накладеними санкціями контрагентів, банків. Такі дії перешкоджають економічному розвитку та соціальній стабільності України в цілому.

Звертаємо Вашу увагу, що підприємства групи є юридичними особами, що здійснюють свою діяльність у суворій відповідності до вимог чинного законодавства України. Під час фінансово-господарської діяльності підприємства докладають максимум зусиль до утвердження та зміцнення принципу законності господарської діяльності, утвердження України як правової держави, вживають заходів щодо недопущення порушення прав та законних інтересів юридичних та фізичних осіб. Підприємства завжди і у всьому докладають зусиль для сприяння контролюючим органам України у здійсненні ними своєї законної діяльності.

Статтею 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Крім того, згідно з ст. 6 Господарського кодексу України, одним із загальних принципів господарювання в Україні є заборона незаконного втручання органів державної влади, їх посадових осіб у господарські відносини. Суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний виконувати лише ті вимоги державного органу права, підстави та спосіб реалізації яких чітко визначені в законі.

Прямі збитки компанії від затримки відвантаження лише однієї партії соняшникового шроту складає більше 150 000,00 грн. (більше 600 грн на 1 тонну продукції).

Сума збитків компаній у випадку затримки відвантаження готової продукції на борт судна буде у десятки разів більше, що викликає наше занепокоєння і вимушує звертатися до всіх можливих інстанцій за захистом наших інтересів від необґрунтованих дій правоохоронних органів, що намагаються тиснути на бізнес руками митних органів.

Враховуючи, що олійно-жирова галузь є експортноорієнтована, будь-які затримки з оформленням товарів на експорт можуть мати негативні наслідки для виробників даної продукції і призвести до зупинки підприємств, невиконання міжнародних договорів та втрати лідируючих позицій України на світовому олійному ринку.

Враховуючи вище викладене, з метою недопущення критичної ситуації, яка може призвести до зупинки виробництва, зупинки експорту, зупинки надходження валюти в Україну, призвести до економічних проблем Кіровоградської області, економічних та репутаційних проблем України як держави, з якою можна вести бізнес, просимо Вас наступне:

перевірити законність дій посадових осіб митних органів, а саме Кіровоградської митниці ДФС та Одеської митниці ДФС, щодо оформлення товарів Групи;

перевірити законність дій посадових осіб правоохоронних органів, які постійно надсилають листи-орієнтування щодо наших підприємств митним органам;

посприяти нормалізації ситуації з митним оформленням товарів Групи та зупиненню свавільних затягувань митних оформлень і постійних безпідставних перевірок митними органами.

Сподіваємося на взаєморозуміння та ділове співробітництво. Розраховуємо на відповідь найближчим часом".

Нагадаємо, днями група компаній "Градолія" звернулася до очільника Державної фіскальної служби (ДФС) Олександра Власова щодо тиску з боку Кіровоградської та Одеської митниці.

Довідка: До складу групи компаній "ГрадОлія" входять виробничі та торговельні підприємства, зокрема: ТОВ "ОЕЗ ГРАДОЛІЯ", ТОВ "ГРАДОЛІЯ РАФІНАЦІЯ", ТОВ "ГРАДОЛІЯ ФУДС", які здійснюють закупівлю, переробку олійних культур і реалізацію готової продукції.

Продукція реалізується компаніями Групи на 98% на експорт у понад 35 країн світу, що забезпечує постійні надходження валютної виручки в Україну. На підприємствах "ГрадОлії" працюють понад 450 людей.

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