У профільному комітеті Ради проти перенесення запуску енергоринку

Депутат Верховної Ради України, член парламентського комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Артур Мартовицький (фракція "Опозиційний блок") розкритикував ініціативу деяких народних депутатів про перенесення запуску нового ринку електроенергії на три місяці.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Законопроект №10318 про перенесення термінів введення нового ринку електроенергії, зареєстрований моїми колегами у парламентському комітеті Домбровським і Підлісецьким, я не підтримую. І ось чому - формально законопроект пропонує перенести введення ринку на 3 місяці (з 1 липня на 1 жовтня), але на практиці веде до повної відмови від енергетичної реформи, узгодженої із західними партнерами. Адже, як кажуть, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Подібне ми вже проходили з аналогічним законом, прийнятим ще в 2013 році", - написав парламентарій.

За словами народного депутата, заява авторів законопроекту про нібито негативну ситуацію з відставкою уряду, розпуском Верховної Ради, позачерговими парламентськими виборами тощо повністю суперечать самій ідеї нового ринку електроенергії, "який повинен звільнити енергетиків від тягаря таких політичних умов".

"До енергетики час пора припинити відноситися як до феодального наділу, яким може розпоряджатися як заманеться будь-який чиновник, який прийшов до влади. Треба зрозуміти головне – енергореформа в цілому та конкурентний ринок електроенергії, як її важливий елемент, потрібні не західним партнерам, не Євросоюзу або МВФ. Вони, насамперед, потрібні Україні, яка потребує цивілізованому ринку, сильної енергетики і великих інвестицій. І політичні обставини – це аж ніяк не ті чинники, які повинні змусити країну відмовитися від обраного шляху модернізації за європейським зразком", - підкреслив Мартовицький.

Нагадаємо, народні депутати Лев Підлісецький ("Самопоміч") та Олександр Домбровський ("Блок Петра Порошенка") зареєстрували у Верховній Раді законопроект щодо перенесення терміну запуску нового ринку на три місяці. При цьому сам голова комітету вже заявив, що готовий відкликати законопроект, якщо Кабінет міністрів України візьме на себе відповідальність та прийме всі необхідні документи.

22 травня Кабмін ухвалив всі ключові документи, необхідні для запуску нового ринку електроенергії та для роботи галузі в цілому. "Мова йде про покладання спеціальних зобов'язань на "Енергоатом", "Укргідроенерго" та частково на "Укренерго", про порядок проведення аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми контрактами, про порядок проведення конкурсу на введення нових генеруючих потужностей та інше", - повідомили в уряді.

Як відомо, на 1 липня 2019 року запланований старт роботи нового ринку електроенергії, який запровадить в Україні Третій енергетичний пакет Європейського Союзу. А від своєчасності запуску залежить, чи отримає країна макроекономічну допомогу в розмірі 500 млн євро.