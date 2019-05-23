В аеропорту "Київ" відкрили розширений міжнародний термінал

Сьогодні, 23 травня, в аеропорту "Київ" імені Сікорського (Kyiv Sikorsky Airport) відкрили другу чергу терміналу "А" для міжнародних рейсів, який розширили на 9,5 тис. квадратних метрів - до 23,7 тис. квадратних метрів.

Про це повідомив засновник інвестиційної групи UFuture, співвласник керуючої компанії аеропорту, учасник платформи БІЗНЕС100 Василь Хмельницький на своїй сторінці у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

Він зазначив, що аеропорт має бути комфортним та зручним. "Тому ми інвестували 630 мільйонів гривень, щоб на сучасних 9500 тисячах квадратних метрів розмістити додаткові стійки реєстрації, пункти контролю, зони відпочинку", - розповів Хмельницький.

Так, на першому поверсі, нового крила терміналу, буде 18 стійок реєстрації і 9 пунктів нагляду за авіаційною безпекою. На другому – 18 стійок прикордонного контролю. Також в новому крилі терміналу відкриється великий магазин Duty Free, кафе WOG, ресторан іспанської кухні Bellota, ресторан Varenik Fly з українськими стравами, фаст-фуд Market Plaza, декілька сувенірних крамничок.

Крім того, на привокзальній площі перед новим крилом терміналу "А" побудували новий паркінг на 135 паркомісць, що збільшить паркінг аеропорту майже на 40%.

За словами Хмельницького, розширення терміналу дозволить приймати та відправляти вдвічі більше пасажирів, а також покращить комфорт перебування в аеропорту. До цього термінал "А" міг обслужити до тисячі пасажирів на годину. "Відповідно, ці пасажири витрачали на проходження формальностей хвилин 50-60. Після розширення терміналу вони можуть проходити всі формальні процедури вдвічі швидше", - сказав бізнесмен. При цьому він додав, що від початку року аеропорт "Київ" відвідали вже більше мільйона пасажирів.

Співвласник також запевнив, що не боїться конкуренції з міжнародним аеропортом "Бориспіль". "Навпаки, це стимул для нашої компанії постійно покращувати сервіс. Це добре, що в місті є два аеропорти. Це підвищує безпеку. Адже в разі надзвичайних ситуацій, таких як погодні умови, вони зможуть приймати повітряні судна одне одного", - зазначив Хмельницький.

Довідка: Термінал "А" був збудований до чемпіонату Євро-2012 та відкритий 17 травня 2012 року. Площа терміналу становила 14 200 кв. м.