"Тисячі заводів Tesla не обіцяю": Зеленський розповів про свою інноваційну мрію

Про це він сказав під час форуму з інтернет-підприємництва iForum у Києві, повідомляє БІЗНЕС.

Зеленський зізнався, що йому подобається підхід Apple, яка збирає інноваційні ідеї своїх кращих співробітників. "Вони здатні розпізнати, зачепити цих людей, ці ідеї в зародку. Їх нічого не цікавить. Їх головне завдання - яку галузь Apple може розірвати технологічно, інноваційно сьогодні. Мені це подобається", - сказав президент.

У цьому контексті він повідомив, що мріє реалізувати в Україні іноваційну програму "країна у смартфоні", "уряд у смартфоні". Проект включає чотири рівня: інформація в державі, комунікація з державою, транзакції з державою, залучення в управління державою.

"Як би було круто, коли ти їдеш на роботу, отримуєш не тільки новини, а реально контролюєш законопроекти і можеш їх змінювати, бачиш якісь чуваки обираються ... і як їх можна відкликати, як можна змінювати той чи інший законопроект. Тому я мрію про нашу країну в смартфоні", - розповів президент.

Крім того, Зеленський закликав розвивати інфраструктуру для електромобілів і безпілотників, а також впроваджувати інновації в освіті. "Я не стану вам обіцяти тисячі заводів Tesla, з'єднаних Гіперлупом", - додав він.

Насамкінець очільник держави наголосив, що особисто нічого не зможе змінити без допомоги фахівців IT-галузі, і закликав їх до співпраці. "Без інновацій немає конкуренції, без конкуренції немає робочих місць, немає виробництва, немає податків, немає держави, в якій вам би хотілося жити і не хотілося їхати", - резюмував Зеленський.

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