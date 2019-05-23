Без паніки: Смолій заспокоїв щодо ситуації на валютному ринку

Про це журналістам заявив голова Національного банку України Яків Смолій в кулуарах конференції "Від таємниці до прозорості", інформує БІЗНЕС.

"Ми не виходили вчора на міжбанк. Позавчора ми були присутні на ринку в частині купівлі валюти: поповнили золотовалютні резерви на 20 млн доларів. Я щойно дивився ситуацію сьогодні після вчорашніх заяв. Якихось суттєвих коливань на валютному ринку не відчуваємо. Звичайна ситуація. Ринок регулюється попитом і пропозицією", — зазначив Смолій.

Нагадаємо, 21 травня Нацбанк України суттєво зміцнив офіційний курс гривні до долара - на 16 копійок, і встановив його на рівні 26,2 гривні.