Інновації від одеських митарів:…

Володимир Полевий

Кадровий магніт

Олег Лиховид

Як делегувати повноваження

Річард Бренсон

БІЗНЕС-ЗАХИСТ як місія

Володимир Чеповий

31
Пт., трав.
11 Нові матеріали

Без паніки: Смолій заспокоїв щодо ситуації на валютному ринку

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

На валютному ринку України наразі спотерігається стабільна ситуація, суттєвих коливань не зафіксовано.

 Про це журналістам заявив голова Національного банку України Яків Смолій в кулуарах конференції "Від таємниці до прозорості", інформує БІЗНЕС.

"Ми не виходили вчора на міжбанк. Позавчора ми були присутні на ринку в частині купівлі валюти: поповнили золотовалютні резерви на 20 млн доларів. Я щойно дивився ситуацію сьогодні після вчорашніх заяв. Якихось суттєвих коливань на валютному ринку не відчуваємо. Звичайна ситуація. Ринок регулюється попитом і пропозицією", — зазначив Смолій.

Нагадаємо, 21 травня Нацбанк України суттєво зміцнив офіційний курс гривні до долара - на 16 копійок, і встановив його на рівні 26,2 гривні.

НБУ Яків Смолій валюта гривня