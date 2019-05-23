Україні знадобиться 50 років, що дорости до Польщі , - Світовий банк

Про це йдеться в оновленому прогнозі Світового банку, презентованого сьогодні у Києві, повідомляє БІЗНЕС.

"Нам реально знадобиться 50 років, аби досягнути рівня розвитку Польщі, а Німеччини - століччя", - сказав експерт Світового банку Карліс Смітс під час презентації.

На його думку, для цього україцям потрібно, зокрема, розвивати свої навички. "Продуктивність німця за 17 днів така сама, як українця — за цілий рік. Вам треба бути такими ж проскілованими, як і німці. Аби мати стабільний розвиток, вам потрібно розвиватися близько 7% річного зростання", - зауважив експерт.

Великі відмінності в низькому рівні випуску продукції на одного робітника в порівнянні з розвинутими країнами у Світовому банку пояснюють як відставанням України в ефективності виробництва, так і меншою кількістю основного капіталу.

За розрахунком експертів, підвищення продуктивності до 3% на рік, а інвестицій – до 30% від ВВП має допомогти посилити зростання економіки до 4% на рік у довгостроковій перспективі. "Враховуючи скорочення загальної кількості населення, це означатиме зростання ВВП на душу населення приблизно на рівні 4,5% на рік. Однак таке зростання продуктивності та інвестицій не станеться саме собою, зміни можуть відбутися лише завдяки впровадженню відповідних стратегій, що підвищують продуктивність і збільшують прибутковість факторів виробництва", - зазначається в прогнозі.

У Світовому банку також заявляють, що темпи економічного зростання в Україні залишаються надто низькими, щоб зменшити рівень бідності і досягти показників доходів сусідніх європейських країн. Так, після 16-процентного сукупного скорочення економіки в 2014-15 роках, економічне зростання відновилося до рівня 2,4% у 2016-2017 роках і 3,3% - у 2018 році.

"Україну ще чекає великий обсяг роботи, якщо вона прагне стати країною з високим рівнем доходів і подолати розрив у доходах, що існує в порівнянні з країнами з розвиненою економікою. Сьогодні Україна ще далеко від цієї мети", - йдеться в прогноз.

За даними експертів, з точки зору рівня ВВП на душу населення, Україна залишається однією з найбідніших країн регіону, тобто перебуває на рівні Молдови, Вірменії та Грузії. ВВП України на душу населення за паритетом купівельної спроможності, приблизно втричі нижчий, ніж у Польщі, попри аналогічний рівень доходів у 1990 році.

Крім того, у Світовому банку попереджають, що якщо темпи зростання продуктивності в Україні та темпи надходження інвестицій залишаться на низькому рівні, що спостерігається в останні роки, то в середньостроковій перспективі темпи зростання української економіки можуть сповільнитися до нуля. "Оскільки зростання продуктивності буде нівельоване скороченням внеску від робочої сили через демографічні тренди", - йдеться у прогнозі.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз економічного зростання України у 2019 році з 3,5% до 2,7%. Також у Світовому банку озвучили свої головні очікування від оновленої української влади.