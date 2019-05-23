Світовий банк назвав головне очікування від Зеленського

У Світовому банку очікують від президента України Володимира Зеленського та його команди виконання умов програми Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це заявила директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен, відповідаючи на питання від кореспондента БІЗНЕСу.

За її словами, восени можуть розпочатися переговори між Україною та МВФ про нову довгострокову програму фінансування. "Тому що є необхідність продовжити співпрацю... Ми очікуємо від нового уряду і влади, що місія МВФ залишиться", - сказала Кахконен.

Вона також вважає, що першочерговими завданнями нової української влади є скасування мораторію на продаж земель сільгоспризначення, анбалдінг "Нафтогазу", вирішення проблеми непрацюючих кредитів державних банків, подальше вжиття заходів щодо боротьби з корупцією та прискорення судової реформи.

Коментуючи перші призначення на вищі посади президентом Володимиром Зеленським, директор Світового банку зазначила, що очікує приходу освічених і кваліфікованих фахівців з високим рівнем доброчесності.

У свою чергу, провідний економіст та керівник програми по Білорусі, Молдові та Україні Фарук Kxан також наголосив на важливості продовження роботи з міжнародними інституціями. Якщо ж ця співпраця буде припинена, то, за його словами, Україну чекає криза.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз економічного зростання України у 2019 році з 3,5% до 2,7%.

Додамо, що 21 травня в Україні розпочала роботу місія МВФ. За підсумками цієї роботи в МВФ мають ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 млрд доларів.

22 травня ЗМІ повідомили, що місія МВФ збирається повернутися до Вашингтона і перегляду програми фінансування не буде, проте в українському представництві МВФ спростували цю інформацію.