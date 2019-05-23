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Нд., черв.
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Уряд призначив наглядові ради трьох держбанків

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Кабінет міністрів України погодив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "Ощадбанк".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України. 

"Кандидати пройшли суворий відбір, із 632 заявок кадрові агентства (які теж змагалися в конкурсі за право це робити) відібрали 18 найкращих незалежних", - повідомили в міністерстві.  

Як зазначається, фактичне виконання повноважень наглядових рад розпочнеться з 14 червня 2019 року. Термін їх повноважень складає три роки.

До кожної наглядової ради увійшло шість незалежних членів та два представники держави. 

Так, згідно з рішенням уряду, незалежними членами наглядової ради "ПриватБанку" стали:

Акчакоча Енгін (Akcakoca Engin), Монета Андреа (Moneta Andrea), Сіліг Стівен (SEELIG Steven), Іскі Шерон (Easky Sharon), Шейх Надір (Shaikh Nadir), Кляйн Еран (Klein Eran), а представниками держави - Шевальов Артем (від КМУ) та Олексієнко Сергій (від ВРУ).

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До наглядової ради "Укрексімбанку" увійшли:

Торстен Пауль (Thorsten Paul), Фішер Стівен (Fisher Steven), Чічло Дімітрі (Chichlo Dimitri), Гордієнко Оляна (Gordiyenko Olyana), Коновець Сергій (Konovets Sergiy), Меню Домінік (Menu Dominique) як незалежні члени, а також представники держави Буца Юрій (від КМУ) та Шульга Алла (від ВРУ).

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Незалежними членами наглядової ради "Ощадбанку" призначені:

Аджунер Шевкі (Acuner Sevki), Апін Байба (APINE Baiba), Резніков Олексій (Reznikov Оleksii), Грінченко Олексій (Grinchenko Оleksi)i, Вайнштейн Міхаель (WEINSTEIN Michael), Бріггс Пітер (BRIGGS Peter), а представниками держави - Білак Даніель (від КМУ) та Власов Дмитро (від ВРУ).61166787 2199816796753702 291286301217390592 n

Нагадаємо, на початку квітня 2019 року Міністерство фінансів України оголосило про початок відбору претендентів на посади незалежних членів наглядових рад державних банків.

Наглядові ради державних банків створили у рамках реформи корпоративного управління державною власністю. Їх діяльність має зробити неможливим політичне втручання у їхню діяльність, адже рішення про призначення та звільнення керівників ухвалюватимуть саме такі ради.

Наглядові ради складаються з 9 членів: три — представники президента, Кабміну та Верховної Ради, шість — незалежні члени.

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