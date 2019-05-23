Уряд призначив наглядові ради трьох держбанків

Кабінет міністрів України погодив кандидатури незалежних членів та представників держави у наглядові ради трьох державних банків: АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк" та АТ "Ощадбанк".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

"Кандидати пройшли суворий відбір, із 632 заявок кадрові агентства (які теж змагалися в конкурсі за право це робити) відібрали 18 найкращих незалежних", - повідомили в міністерстві.

Як зазначається, фактичне виконання повноважень наглядових рад розпочнеться з 14 червня 2019 року. Термін їх повноважень складає три роки.

До кожної наглядової ради увійшло шість незалежних членів та два представники держави.

Так, згідно з рішенням уряду, незалежними членами наглядової ради "ПриватБанку" стали:

Акчакоча Енгін (Akcakoca Engin), Монета Андреа (Moneta Andrea), Сіліг Стівен (SEELIG Steven), Іскі Шерон (Easky Sharon), Шейх Надір (Shaikh Nadir), Кляйн Еран (Klein Eran), а представниками держави - Шевальов Артем (від КМУ) та Олексієнко Сергій (від ВРУ).

До наглядової ради "Укрексімбанку" увійшли:

Торстен Пауль (Thorsten Paul), Фішер Стівен (Fisher Steven), Чічло Дімітрі (Chichlo Dimitri), Гордієнко Оляна (Gordiyenko Olyana), Коновець Сергій (Konovets Sergiy), Меню Домінік (Menu Dominique) як незалежні члени, а також представники держави Буца Юрій (від КМУ) та Шульга Алла (від ВРУ).



Незалежними членами наглядової ради "Ощадбанку" призначені:

Аджунер Шевкі (Acuner Sevki), Апін Байба (APINE Baiba), Резніков Олексій (Reznikov Оleksii), Грінченко Олексій (Grinchenko Оleksi)i, Вайнштейн Міхаель (WEINSTEIN Michael), Бріггс Пітер (BRIGGS Peter), а представниками держави - Білак Даніель (від КМУ) та Власов Дмитро (від ВРУ).

Нагадаємо, на початку квітня 2019 року Міністерство фінансів України оголосило про початок відбору претендентів на посади незалежних членів наглядових рад державних банків.

Наглядові ради державних банків створили у рамках реформи корпоративного управління державною власністю. Їх діяльність має зробити неможливим політичне втручання у їхню діяльність, адже рішення про призначення та звільнення керівників ухвалюватимуть саме такі ради.

Наглядові ради складаються з 9 членів: три — представники президента, Кабміну та Верховної Ради, шість — незалежні члени.