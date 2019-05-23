Світовий банк погіршив прогноз для України на 2019 рік

У Світовому банку прогнозують сповільнення економічного зростання України у поточному році з 3,5% до 2,7%.

Про це заявила директор Світового банку в справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен на круглому столі в Києві, повідомляє БІЗНЕС.

Зокрема, вона висловила занепокоєність великим борговим навантаженням та фінансовими викликами, які стоять перед Україною в поточному році. "Пришвидшений економічний ріст надзвичайно важливий для створення робочих місць і підвищення стандартів життя. Але економічний ріст не буде відбуватися автоматично. Він також не відбувається завдяки популістичним заявам. Сталий ріст економіки протягом багатьох років потребує кропіткої роботи, зосереджених зусиль, багатьох заходів і готовності виконувати складі економічні завдання", - наголосила Кахконен.

На її думку, серед першочергових завдань нової української влади - скасування мораторію на продаж земель сільгоспризначення, анбалдінг "Нафтогазу", вирішення проблеми непрацюючих кредитів державних банків, подальших заходів щодо боротьби з корупцією та прискорення судової реформи.

"Якщо ці реформи рухатимуться вперед, ми бачимо майбутнє України світлим і прискорення в середньостроковій перспективі економічного зростання. І, навпаки, якщо ці реформи зупиняться, ми побачимо з вами сповільнення економічного росту і погіршення стандартів життя", - зазначила Кахконен. При цьому вона зауважила, що за останні 5 років в Україні було багато зроблено для забезпечення економічного зростання. "Але ще багато чого потрібно зробити, щоб економічний ріст продовжувався", - додала директор Світового банку.

У свою чергу, провідний економіст та керівник програми по Білорусі, Молдові та Україні Фарук Kxан нагадав, що у 2018 році Україні вдалося добитися 3,5%-го економічного зростання завдяки боротьбі з корупцією та підвищенню рівня зарплат.

Нагадаємо, згідно з квітневим прогнозом МВФ, у 2019 році українська економіка зростатиме повільніше, ніж очікувалося - на 3,3% замість прогнозованих раніше 4%.