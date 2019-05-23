"ПриватБанк" позивається до Коломойського у США

Про це свідчать дані на сайті суду, інформує БІЗНЕС з посиланням на Bloomberg.

Цивільний позов був поданий 20 травня.

Зазначається, що "ПриватБанк" у позовній заяві закидає Коломойському відмиванні грошей за неправомірно виданими кредитами. На ці гроші екс-власник нібито придбав комерційну нерухомість через мережу компаній в Делавері та Огайо.

У прес-службі українського банку БІЗНЕСу підтвердили факт подання відповідного позову, але подробиці пообіцяли оприлюднили пізніше, після консультацій з американськими юристами.

Нагадаємо, 14 травня Нацбанк України та "ПриватБанк" виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу (НФЗ) і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід, пов`язаних з Ігорем Коломойським, які вимагали через суд звільнити їх від зобов’язань на 2,6 млрд грн і 143 млн грн відповідно, з рефінансування, що регулятор видав "ПриватБанку".