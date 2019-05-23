Представник Зеленського закидає уряду захист інтересів приватних енергокомпаній

Кабінет міністрів України ухвалив низку рішень, що містять дискримінаційні норми щодо державних компаній, і при цьому ставлять приватні енергетичні компанії у привілегійоване становище.

Про це заявив представник президента в Кабміні Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

За його інформацією, на засіданні уряду 22 травня розглядався важливий пакет урядових рішень у сфері енергетики, зокрема три постанови Кабміну, які стосуються введення нового ринку електричної енергії. "На жаль, це було трохи дивне засідання Кабміну, коли одним пакетом були проголосовані рішення, які не були у Порядку денному і навіть не були озвучені з голосу. Деякі рішення, які як потім виявилося, були прийняті, навіть не були серед переліку питань, що розглядалися (і це є зафіксовано)", - написав Герус.

Він стверджує, що деякі з цих рішень уряду містять дискримінаційні норми, які ставлять держкомпанії у гірші умови, а приватні енергетичні компанії отримують привілегійоване становище. "На жаль, такі рішення приймалися поспіхом ще до отримання відповідного висновку Антимонопольного комітету", - написав представник президента.

Також Герус зазначив, що деякі інші рішення уряду викликали нарікання іноземних компаній, які розглядали можливість інвестувати в генеруючі потужності в Україні.

"Нарікання іноземних компаній зводилися до того, що такі нові правила обмежували конкуренцію і створювали перевагу окремим локальним енергетичним компаніям. Думаю, це не найкраща практика, коли уряд так впроваджує новий ринок електричної енергії. Вважаю, такі важливі рішення мають пройти повноцінне професійне публічне обговорення", - наголосив представник президента в уряді.

Тому він вважає за необхідне винести повторно ці рішення на наступне засідання уряду для повноцінного та прозорого розгляду.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроект №10318, який передбачає відтермінування запровадження нового ринку електричної енергії на три місяці - до 1 жовтня 2019 року.

Довідка: Із 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку заплановано на липень 2019 року. Перехід передбачено законом "Про ринок електроенергії", ухваленим у 2017 році.

Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передавання електроенергії.