Український стартап-"єдиноріг" отримав престижну французьку премію

Український стартап 3DLOOK, який працює за технологією сканування людського тіла по фото, отримав премію LVMH Innovation Award.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт LVMH.

"Технологія, розроблена 3DLOOK, гарантує, що покупець придбає одяг потрібного розміру. Це перше рішення в світі, здатне вимірювати параметри людського тіла за двома фотографіями", - зазначають представники премії.

3DLOOK як переможець отримає персональну підтримку від LVMH для подальшого розвитку.

"Це велика честь бути визнаним групою LVMH. Це буде фантастична можливість побудувати відносини з усіма мезонами LVMH і допомогти нам зіткнутися з новими викликами", - сказав засновник стартапу Вадим Роговський.

Довідка: Український стартап 3DLOOK є першою компанією, яка розробила технологію, здатну обробляти і вимірювати людське тіло лише з двох фотографій, зроблених на будь-якому мобільному пристрої. Мета компанії - допомогти індустрії пошиття одягу (брендам, роздрібним магазинам) у вирішенні проблем навколо вибору належного розміру та повернення речей, що не пасують покупцям за параметрами розміру.

Стартап заснував підприємець Вадим Роговський в 2016 році. За час роботи компанія пройшла акселерацію в Boost.vc і залучила більше 1 млн доларів інвестицій.

LVMH Innovation Award - премія французької корпорації LVMH (належить Бернарду Арно, одному з найбагатших людей в світі), що випускає предмети розкоші під брендами Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hublot і іншими. В рамках своєї премії LVMH відзначає інноваційні стартапи у сфері рітейлу, електронної комерції та суміжних сфер.