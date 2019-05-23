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Пт., трав.
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Як виглядає мапа підприємств України, які відкрилися за останні 4 роки

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Модератори Національного промислового порталу створили інтерактивну мапу "Підприємства України", на якій позначені всі підприємства, які відкрилися в країні з 2015 року.

Як повідомляє БІЗНЕС, мапа наочно демонструє розвиток промислової інфраструктури в Україні.

На ній можна знайти великі виробничі об'єкти, зокрема, індустріальні парки (в Україні їх налічується 23), сонячні електростанції, заводи і великі підприємства. Проте IT-компанії на мапі не позначені.

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По кліку на обраний об'єкт відкривається його опис, з якого можна дізнатися точну адресу, дату відкриття, площу підприємства, його інвестора тощо.

Мапа регулярно оновлюється. Користувачі можуть самі запропонувати модераторам додати до неї певний об'єкт, якщо не виявили його.