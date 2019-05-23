Компанія TransferWise з офісом в Україні залучила $292 млн інвестицій

Компанія TransferWise з офісом у Черкасах, оператор однойменного лондонського міжнародного сервісу з переказу грошей, залучила 292 млн доларів, при цьому інвестори оцінюють компанію в 3,5 млрд доларів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на TechCrunch.

Таким чином TransferWise увійшла в число найдорожчих приватних фірм Європи.

Головною причиною нових грошових вливань є відхід з компанії колишніх акціонерів і продаж їхніх часток. Серед нових інвесторів такі компанії, як Lead Edge Capital, Lone Pine Capital і Vitruvian Partnres.

Також TransferWise вдалося залучити до співпраці BlackRock – найбільшого в світі оператора активів.

Водночас голова ради директорів TransferWise Таавет Хінрікус зауважив, що сума в 292 млн доларів далеко не остаточна, і є показником ліквідних коштів, які зараз готові надати нові інвестори.

Довідка: TransferWise - сервіс для переказу коштів, запущений в 2011 році. Він дозволяє здійснювати міжнародні грошові перекази в обхід банків і з набагато нижчою комісією.

Компанія обслуговує 5 млн клієнтів. У її штаті понад 1600 людей в 12 офісах по всьому світу, включаючи Черкаси. Сервіс підтримує 1600 валютних маршрутів і доступний для 49 валют.

За підсумками минулого фіскального року, який закінчився в березні 2018 року, чистий прибуток TransferWise склав понад 7,8 млн доларів.

Засновником українського офісу є Богдан Данилюк, який став першим програмістом стартапу, написавши початкову бета-версію сервісу.