Інвестори негативно сприйняли перші призначення Зеленського

Про це заявив президент Європейської бізнес асоціації, голова інвесткомпанії Томаш Фіала на форумі в Києві "Відповідальність, довіра, інклюзивність: бачення реформ завтрашнього дня. Пропозиції громадянського суспільства", інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, інвестори — судячи по реакціях на єврооблігації і на українську гривню — відреагували на ось ці перші призначення негативно. Перша реакція негативна", - сказав Фіала.

Він висловив сподівання, що новий глава Адміністрації президента направить свої зусилля у "правильне русло". "Але є певний скепсис щодо і його трек-рекорду, і його близькості до одного з олігархів у країні...Складно уявити, як людина з орбіти Коломойського (глава Адміністрації президента Андрій Богдан, - ред.), який займався зворотним, зараз змінить напрямок діяльності на 180 градусів і буде діяти не на благо олігархів, а на благо країни", - висловив думку глава Dragon Capital.

При цьому він зауважив, що серед перших призначень не фігурують раніше озвучені Зеленським імена радників з економічних реформ, а саме екс-міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса і екс-глави Мінфіну Олександра Данилюка.

За словами Фіала, в інвесторів виникає скепсис щодо подальшого потенціалу України рухатися в напрямку встановлення верховенства права, вкрай важливого для залучення інвестицій в країну.

"Чим більше буде серед призначень людей з орбіти Коломойського, тим більше це призведе до зростання вартості наших запозичень, тим складніше буде для корпорацій і для уряду залучати гроші і в Україні, і за кордоном. Ці гроші будуть дуже дорогими, може навіть статися відтік інвестицій", — додав він.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив головою своєї адміністрації адвоката Андрія Богдана. Новий глава АП, зокрема, заявив, що олігархи вже не будуть керувати країною.