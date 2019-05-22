ЄС запускає в Україні проект з покращення онлайн-послуг

Європейський Союз запустив в Україні нову програму "EU4Digital: підтримка цифрової економіки і суспільства в Східному партнерстві".

Про це повідомив генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України Юрій Пероганич у Facebook, інформує БІЗНЕС.

Ця програма надає підтримку урядам країн, регуляторним органам і агентствам, які активно задіяні в розвитку цифрового сектора, а також підтримує суб'єктів економічної діяльності та інші зацікавлені сторони в інноваціях та розвитку. Кінцева мета - щоб бізнес-спільнота і громадяни отримали переваги від розвитку ефективних, безпечних і регульованих електронних мереж через доступ до кращих сервісів.

Проект передбачає роботу в шести ключових сферах, визначених у рамках Східного партнерства:

Правила телекомунікацій, включаючи незалежність національних регуляторів, гармонізацію спектру, розвиток широкосмугового зв'язку та робота щодо гармонізації тарифів на роумінг;

2. ETrade, включаючи електронну комерцію, eCustoms та eLogistics;

3. Цифрова довіра та кібербезпека;

4. Цифрові навички;

5. Цифрові інновації та екосистеми запуску;

6. Електронна охорона здоров'я.

Зокрема, програма EU4Digital передбачає створення до 2020 року єдиного роумінгового простору в країнах Східного партнерства, що означає більш дешеві дзвінки для українців, які подорожують в даному регіоні.

Також вона має забезпечити умови для розвитку інновацій і стартапів; підтримку транскордонної електронної торгівлі, яка спростить експортні процедури, зменшить затримки на кордонах і збільшить безпеку і прозорість операцій, стимулюючи цифрову економіку в Україні, кількість і якість послуг, доступних споживачам.

Програма розрахована до 2021 року.

Нагадаємо, Україна визначила цифрову трансформацію як пріоритетну політику, що, зокрема, підтверджується впровадженням системи ProZorro та eHealth, мобільного покриття 4G та запуском електронних послуг у державному і приватному секторах.

У 2018 році Кабмін України затвердив Концепцію та план дій щодо розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки.