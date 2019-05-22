Уряд затвердив модель розділення "Нафтогазу"

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на компанію Магістральні газопроводи України (МГУ).

Як зазначається, модель базується на принципі власності (OU або Ownership unbundling) і передбачає подачу заявки на сертифікацію, підписання транзитної угоди і отримання майна необхідного для транспортування газу компанією МГУ. Ця модель не вимагає додаткових змін в законодавстві на відміну від моделі ISO (Independent System Operator), запропонованої "Нафтогазом".

"Рішення дає можливість почати виконувати зовнішні зобов'язання України перед ЄС і, що головне, зобов'язання по створенню лібералізованого ринку газу перед кінцевими споживачами", - зазначили в компанії.

При цьому в МГУ наголосили, що проведення анбандлінга за урядовою моделлю і створення до 2020 року незалежного оператора ГТС залежить від "тісної співпраці з Нафтогазом".

Нагадаємо, 17 травня виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що запропонована урядом модель анбандлінгу НАК може призвести до програшу України російському "Газпрому" в новому Стокгольмському арбітражі, що змусить "Нафтогаз" повертати російській газовій компанії 3 млрд доларів.



Відзначимо, що "Нафтогаз" має передати газотранспортні активи новому незалежному оператору до 1 січня 2020 року.

Довідка: Анбандлінг – це відокремлення діяльності з транспортування природного газу (діяльності оператора ГТС) від видобутку і постачання природного газу та електричної енергії.