Компанія Ігоря Ліскі придбала медичний онлайн-сервіс DOC.UA

Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії "Ефективні інвестиції", інформує БІЗНЕС.

Голова ради директорів компанії Ігор Ліскі, співінвестор Бізнес100 вважає цю угоду інвестицією в поліпшення якості медичного обслуговування в Україні. "Ми інвестуємо в безліч успішних проектів, модернізуємо цілі галузі. Тому для всієї команди і для мене особисто дуже важливо вибирати проекти, які здатні генерувати. Кожен з наших проектів створює навколо себе екосистему, дає можливість кожному співробітнику і клієнтові розвиватися, розширює можливості України в цілому. DOC.UA — це інвестиції в поліпшення якості медичного обслуговування в нашій країні. Це також значний крок для IT сектору, в успіху якого я впевнений. Ми придбали не тільки лідера галузі на українському ринку, ми інвестували в унікальну команду фахівців. DOC.UA буде масштабуватися, його технологія і команда здатні вдосконалюватися і дивувати весь світ", — прокоментував Ліскі.

У свою чергу, засновник CIG і акціонер DOC.UA Степан Черновецький наголосив, що це була не просто венчурна угода. "Ми створили успішний проект і розвинули його до лідера на ринку. Вважаю, що CIG і DOC.UA — це один із найкращих прикладів партнерства в підприємництві", - сказав він.

Водночас засновник і головний виконавчий директор DOC.UA Сергій Казанцев, який почав розробляти цей напрямок у 2013 році, звернув увагу на унікальність проекту.

"Проект DOC.UA значно виріс за останні п'ять років. Безсумнівно, зараз нас чекають великі виклики. Однак, новий акціонер повністю підтримує нашу стратегію розвитку компанії. Крім того, бажання масштабуватися і спільні з акціонером цінності дозволять компанії підкорювати нові висоти", - зазначив головний виконавчий директор IT-компанії.

Довідка: DOC.UA — онлайн сервіс пошуку лікарів, запущений в 2014 році. Сьогодні він об’єднує понад 1300 клінік і 7000 лікарів у 24 містах України. Сервіс вирішує проблему вибору потрібного фахівця і швидкого запису на прийом. Для пацієнтів DOC.UA абсолютно безкоштовний і не має прихованих націнок або комісій.