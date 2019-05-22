Експерти спрогнозували долю гривні після виборів до Ради

Курс гривні до долара в червні-липні поточного року зберігатиме тенденцію до стабільності, проте існує ризик девальвації національної валюти у серпні-вересні.

Про це йдеться в прогнозі незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозу Ukraine Economic Outlook, повідомляє БІЗНЕС.

"Зважаючи на інерційний тренд позитивних тенденцій економічного зростання, існуючих в країні (зростання експорту, трансферти від трудових мігрантів, гроші на вибори), курс гривні може зберегти в червні-липні тенденцію не тільки до стабільності, а й до зміцнення", - припускають економісти. За їх прогнозом, у червні-липні курс гривні коливатиметься в коридорі 25,5 - 27 грн за долар.

Проте експерти попереджають про ризик зламу цієї тенденції до серпня-вересня, коли уряд не зможе отримати на ринку заплановані європозики в 2 млрд євро і змушений буде погасити кошти нерезидентів, інвестовані в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП). У цей період (серпень-вересень) курс гривні може послабитися до 28,5-30 грн за долар.

"Разом з сезонним попитом імпортерів на іноземну валюту це здатне призвести до "зламу" курсової тенденції вже в серпні-вересні. І в України залишиться лише два вибори: або різка девальвація гривні або втрата резервів НБУ, яка триватиме до кінця 2019 року", - йдеться в прогнозі.

При цьому експерти наголошують, що багато чого буде залежати від збереження незалежності Національного банку від політичного впливу влади.

Нагадаємо, що експерти UkraineEconomicOutlook переглянули прогноз стану макроекономічної стабільності економіки України зі "стабільного" до "негативного" і навіть "кризового" через розпуск Верховної Ради та оголошення про відставку Кабінету міністрів України.

Додамо, що 21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради і призначив дострокові вибори парламенту на 21 липня 2019 року.