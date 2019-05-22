Раді пропонують відтермінувати запуск енергоринку

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №10318 про відтермінування запровадження нового ринку електричної енергії на три місяці - до 1 жовтня 2019 року.

Як повідомляє БІЗНЕС, авторами законодавчої ініціативи є перший заступник голови Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр Домбровський та член комітету Лев Підлісецький.

"В умовах, які сьогодні склалися, – відставка уряду, розпуск Верховної Ради та позачергові парламентські вибори – ніхто не має права ризикувати інтересами українських громадян та економіки України. Ми вважаємо, що трьох місяців буде достатньо для того, щоби провести повноцінне тестування готовності учасників до роботи на новому ринку електричної енергії та проаналізувати фінансові наслідки його запровадження", - написав Домбровський на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що до питання запуску енергоринку можна повернутися після парламентських виборів, формування нової коаліції та уряду.

Нагадаємо, 15 травня в "Укрнерго" заявили, що старт нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року може створити значні ризики для українських споживачів, зокрема, це може вилитися у підвищення вартості електроенергії в Україні.

21 травня в "Укренерго" повідомили про загрозу для запуску енергоринку через тарифи, запропоновані НКРЭКП на друге півріччя 2019 року.

Довідка: Із 1 січня в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку заплановано на липень 2019 року. Перехід передбачено законом "Про ринок електроенергії", ухваленим у 2017 році.

Він передбачає впровадження нової конкурентної моделі ринку і норми Третього енергетичного пакета ЄС, зокрема в питанні розділення компаній за напрямками розподілу і передавання електроенергії.