Іноземці активно скуповують українські облігації

З початку року портфель нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП) зріс більше, ніж у шість разів, і сьогодні становить близько 39,7 млрд грн.

Про це повідомило Міністерство фінансів України на своїй сторінці у Facebook, коментуючи план заходів щодо управління державним боргом, інформує БІЗНЕС.

За даними відомства, вкладення в ОВДП фізичних осіб також демонструють позитивну динаміку. За минулий рік цей показник збільшився в чотири рази (з 1,5 млрд грн до 6 млрд грн) і сьогодні становить 9 млрд грн. "Із загальної суми запозичень, що складає 147 млрд грн, 37,2 млрд грн та 502 млн доларів США залучено в інструменти, термін обігу яких довше одного року", - констатують у Мінфіні.

Також у міністерстві стверджують, що ефективне управління держборгом створило сприятливі умови для зниження ставки запозичень за короткостроковими ОВДП в гривні з 19,5% до 18,5%. "Така тенденція, що спостерігалася з кінця квітня, була також зумовлена очікуваннями інвесторів в державні цінні папери. Крім цього, 25 квітня відбулося зниження облікової ставки НБУ з 18% до 17,5%", - пояснили у відомстві.

Крім того, за неповних 5 місяців Мінфін залучив на внутрішньому ринку 147 млрд грн, що дозволило профінансувати держбюджет в запланованих обсягах. Протягом цього періоду були збільшені суми залучень від іноземних інвесторів, комерційних банків та фізичних осіб.

Нагадаємо, у 2018 році обсяг вкладень фізичних осіб в ОВДП України зріс у 4 рази – до 6,074 млрд грн, нерезидентів - на 1,130 млрд грн, або на 21,7%.

Додамо, що 21 травня на фондовій біржі ПФТС відбулися перші результативні торги облігаціями Департаменту казначейства США. Вартість біржового контракту склала 6,549 млн грн.