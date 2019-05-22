Україна обклала митами цемент із Росії, Білорусі і Молдови

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) вирішила застосувати антидемпінгові заходи щодо імпорту в Україну цементних клінкерів і портландцементу з Росії, Білорусі і Молдови.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

За даними відомства, Комісія встановила наявність демпінгового імпорту з цих країн протягом 2015−2018 років. Водночас зазначається, що частки імпорту цементних клінкерів та портландцементу з трьох вказаних країн у загальному обсязі імпорту цих товарів в Україну протягом усього періоду дослідження постійно зростали, що свідчить про намір подальшого збільшення обсягів демпінгового імпорту з цих країн.

"Відтак, МКМТ ухвалила рішення про застосування антидемпінгового мита у розмірі 114,95% з товару походженням з Російської Федерації; 57,03% - з товару походженням з Республіки Білорусь; 94,46% - з товару походженням з Республіки Молдова", - повідомили в міністерстві.

Мито стягуватиметься протягом п’яти років.

Нагадаємо, 15 травня поточного року Кабінет міністрів України ввів ембарго на імпорт російських портландцементу; глиноземного, шлакового, сульфатостійкого цементу та подібних гідравлічних цементів, в тому числі у вигляді клінкерів.