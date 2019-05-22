Місія МВФ вирішила залишитись в Україні

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-реліз представництва МВФ в Україні.

"Представництво МВФ в Україні інформує, що експерти МВФ продовжують свої зустрічі з представниками влади", — повідомили в представництві.

Нагадаємо, сьогодні, 22 травня, низка ЗМІ повідомила, що місія МВФ збирається повернутися до Вашингтона і перегляду програми не буде.

Зазначимо, що місія розпочала роботу в Україні 21 травня і планує провести тут два тижні. За підсумками цієї роботи в МВФ мають ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу у розмірі 1,3 млрд доларів.