В Україні стартували торги цінними паперами США

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу біржі.

Як зазначається, за результатами торгів була укладена та виконана біржова угода з продажу 2460 облігацій Департаменту казначейства США. Вартість біржового контракту склала 6,549 млн грн. "Це перша біржова угода з облігаціями іноземної держави за всю історію існування організованого ринку цінних паперів України", - повідомили на біржі.

Йдеться про облігації з погашенням 31 січня 2023 року. Їх прибутковість - 2,375%.