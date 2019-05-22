Новий глава АП сказав, що чекає на олігархів

Голова Адміністрації президента України Андрій Богдан запевняє, що олігархи вже не будуть керувати країною.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112 Україна", інформує БІЗНЕС.

"Точно вже олігархи не керують країною, власне вибори це поміняли", – сказав він.

Він також припускає, що олігархи вже бажають однакових правил гри з громадянами. "Можу вам сказати: мені здається, що олігархи вже хочуть однакових правил гри з іншими громадянами. Бо щойно ти починаєш думати, що найкращий і найрозумніший, у тебе починаються проблеми", – сказав глава АП.

При цьому він попередив, що у "того, хто буде діяти на шкоду суспільству й українському народу, будуть виникати проблеми".

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський призначив головою своєї адміністрації адвоката Андрія Богдана.