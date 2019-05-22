Нацбанк і "ПриватБанк" виграли "заставну справу" у компаній, пов`язаних з Коломойським

Національний банк України (НБУ) та "ПриватБанк" виграли судову справу за позовами Нікопольського феросплавного заводу (НФЗ) і кіпрської компанії Тровелко Холдінгз Лімітід, які вимагали через суд звільнити їх від зобов’язань на 2,6 млрд грн і 143 млн грн відповідно, з рефінансування, що регулятор видав "ПриватБанку".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на "НВ Бізнес".

"14 травня 2019 року Велика Палата Верховного Суду поставила крапку у справах №№ 910/16 744/17, 910/16 979/17 за позовами майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками ПриватБанку, за кредитами рефінансування, до НБУ та ПриватБанку про зобов’язання регулятора списати кошти з кореспондентських рахунків банку на погашення заборгованості за рефінансуванням та зобов’язання ПриватБанку погасити заборгованість перед НБУ", — повідомили в Нацбанку.

Зазначається, що всього було подано близько 30 позовів, метою яких було звільнення від відповідальності не лише юридичних осіб, пов’язаних із колишніми власниками банку, що передали належне їм майно у заставу Нацбанку, а й фінансового поручителя — Ігоря Коломойського. Ці справи розглядалася судами всіх інстанцій, починаючи з 2017 року.

"Зауважимо, що Господарський суд Києва та Київський апеляційний господарський суд спочатку задовольняли усі подібні позови і лише після того, як Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду висловив правову позицію на підтримку НБУ та Приватбанку і скасував попередні судові рішення, Північний апеляційний господарський суд також став на бік регулятора", — відзначили юристи регулятора.

Після цього майнові поручителі спробували оскаржити відповідні рішення, звернувшись до Великої Палати Верховного Суду. "Однак, і Велика Палата підтримала НБУ та Приватбанк, відмовивши у задоволенні касаційних скарг майнових поручителів, пов’язаних з колишніми власниками банку", — додали в Нацбанку.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку", які зрештою об`єднали в один.

20 травня уряд оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку".

21 травня Господарський суд Києва на вимогу Коломойського зобов'язав Нацбанк надати дані про рефінансування фінустанови за період з 2000 по 2017 роки.