Втрата резервів, "танцююча" гривня і паніка портфельних інвесторів: Названо головні ризики для економіки України

Розпуск Верховної Ради та оголошення про відставку Кабінету міністрів України змусили екпертів Ukraine Economic Outlook переглянути прогноз стану макроекономічної стабільності економіки України зі "стабільного" з можливим уповільненням темпів зростання до "негативного" і навіть "кризового".

Про це йдеться в прогнозі незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозу Ukraine Economic Outlook, повідомляє БІЗНЕС.

"Оголошення про розпуск парламенту, яке прозвучало під час інавгураційної промови президента України Володимира Зеленського і наступне за ним оголошення про відставку уряду Володимира Гройсмана протягом одного дня, 20 травня, змушує нас до перегляду нашого колишнього прогнозу стану макроекономічної стабільності економіки України, який раніше нами оцінювався як "стабільний" з можливим уповільненням темпів зростання до "негативного" і "кризового" для макростабільності у короткостроковій перспективі - до кінця 2019 року", - йдеться в заяві.

Експерти навели фактори, які здатні істотно вплинути на обслуговування зовнішнього боргу, стан золотовалютних резервів, приплив експортної виручки в країну, ділову активність, стабільність банківської системи і вкладів населення в банках, бюджетних і податкових надходжень, а також ризики девальвації курсу гривні до кінця року.

1. Фактори ризику в обслуговуванні (і рефінансуванні) зовнішніх виплат і зменшення золотовалютних резервів.

Експерти нагадують, що Україна увійшла в 2019 рік з рекордним в своїй історії графіком зобов'язань по зовнішніх виплат в розмірі 6,3 млрд доларів (І 9 млрд валютного боргу, якщо врахувати виплати уряду за валютними ОВДП). Згідно з попереднім прогнозом, баланс зовнішніх виплат і залучень в поточному році повинен був скласти мінус 2,7 млрд доларів, що при зростанні валютної виручки, інвестицій і трансфертів трудових мігрантів мав звести баланс країни до показників 0 - +1,5 млрд доларів. Відповідно, при чистий приплив валюти ризики для курсової стабільності зберігалися незначними.

Однак, на думку аналітиків, відставка уряду унеможливлює отримання траншу 1,3 млрд доларів у травні-червні і 1,3 млрд доларів восени поточного року. З отриманням грошей від МВФ тісно пов'язані отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу та 1 млрд доларів у вигляді двох траншів від Світового банку.

"І, зрозуміло, стає абсолютно неможливим (навіть під прибутковість на рівні переддефолтних країн) залучення 2 млрд доларів Мінфіном України на ринку єврооблігацій. Тож, фактор зриву програми рефінансування зовнішніх виплат, баланс яких в поточному році повинен був дорівнювати нулю, створює ризик виникнення дефіциту валюти на рівні 5-7 млрд доларів. Єдиним джерелом компенсації можуть виступати золотовалютні резерви Національного банку України", - зауважують експерти.

2. Фактор ризику "газової блокади" України з боку Росії і сценарії протидії цій блокаді.

Експерти нагадують, що у кінці 2019 року закінчується термін дії договору між Україною і Росією "Про транзит газу", після закінчення якого Росія готується відмовитися від транзиту газу українською територією. Для цього "Газпром" в 2018-2019 роках штучно наростив обсяги прокачування газу в Європу, але виключно з метою наповнити "своїм" газом Хаубгартен та інші європейські газові сховища і зменшити рівень "прокачування" через українську ГТК "до нуля" з 2020 року.

Єдиним способом протистояти "повному відключенню газу з боку РФ", на думку експертів, є закачування необхідного обсягу газу в українські сховища. При мінімально необхідних 22 млрд кубометрів проти 8 млрд кубометрів наявних. Йдеться про необхідність закачування 16 млрд кубометрів газу за літній сезон (травень-вересень), що при поточних ринкових цінах становить 3,2 млрд доларів додаткових валютних витрат держави в літній період.

"Це породжує не тільки ризик нестачі валютних коштів держави і/або курсового ризику в літній період, а й створює соціально-політичний ризик більш високого порядку: якщо газу в сховищах не вистачить на роботу системи в умовах повного "реверсу" наступної зими, це реально породить ризик "замерзання" міст-мільйонників в Україні, не кажучи вже про зупинку без газу важкої промисловості (з усіма наслідками для економічного зростання в Україні і ВВП 2020)", - йдеться в прогнозі.

3. Фактор ризику "паніки" на ринку нерезидентів-власників українських ОВДП

За даними Ukraine Economic Outlook, доларовий еквівалент заборгованості уряду за гривневими ОВДП становить близько 25,3 млрд доларів. З них - 1,7 млрд доларів становлять вкладення нерезидентів ("портфельних інвесторів" в українські урядові цінні папери).

"Сигнал" про нестабільність (не кажучи вже про "відставку") уряду, здатний зіграти роль "снігової кулі" і змусити їх почати "достроково закривати позиції". Що може чинити додатковий вплив на баланс попиту/пропозиції", - вважають експерти.

4. Фактор втрати золотовалютних резервів і стабільності курсу гривні до кінця 2019 року

Україна увійшла в 2019 рік, рік підвищених макроекономічних ризиків, політичної турбулентності і загроз, пов'язаних з необхідністю рефінансування виплат за зовнішнім боргом - з повним розумінням джерел і запасів надходження валюти в країну. Згідно з квітневим прогнозом Ukraine Economic Outlook, не дивлячись на рекордні виплати в поточному році, прогноз економічного розвитку повинен був принести країні 1, -1,7 млрд доларів переважання надходження іноземної валюти над її витратами з резервів за "помірно-песимістичним" сценарієм.

"Ризики, що виникли протягом всього лише одного дня (20 травня 2019 року), напревеликий жаль, повністю спростовують наш попередній прогноз, перетворюючи його на протилежний: недонадходження 2,6 млрд доларів від МВФ, 1 млрд від Світового банку, 0,5 млрд євро від ЄС, дефіцит в 3,2 млрд долалів на закачування газу, ризик "виходу" портфельних інвесторів на 1,7 млрд доларів з їх гривневих ОВДП протягом травня-серпня - створюють "додатковий навіс" над курсовою стабільністю або ризик обвалу курсу гривні через дисбаланс попиту/пропозиції іноземної валюти на 5-7 млрд доларів в рік. Чи це сума втрати резервів Національного банку до кінця року або втрата курсової стабільності, якій ще тиждень тому нічого не загрожувало", - зазначають економісти.

5. Ризик втрати бюджетних надходжень

Не дивлячись на те, що бюджети попередніх двох років (2017-2018) через недоліки в макроекономічному прогнозуванні (недооцінки рівня інфляції), були зведені з балансом в + 60-100 млрд гривень (фактичного виконання проти "плану"), бюджет поточного року був виконаний в першому кварталі переважно за рахунок перерахування прибутку НБУ на 47 млрд грн і авансових сплат низки податків, завдяки чому бюджет вдалося за перший квартал виконати на 93% від плану.

"У разі розгортання негативних трендів, описаних в пп.1-4, вже в червні-липні виникне проблема своєчасної виплати заробітних плат бюджетникам. Що стане ще одним істотним симптомом "недружньої" передачі влади в країні", - кажуть експерти.

"Новим Китам" для Євросоюзу не бути

За даними, Ukraine Economic Outlook, без урахування "фактора 20 травня", Україна являла собою Східно-європейську державу, де зростання "доларового ВВП" перевищило 46% за останні три роки. А рівень середніх зарплат зріс з 170 до 400 доларів в еквіваленті за останні три роки.

"Україна ставала прогнозовано провідною країною промислового аутсорсингу для країн Західної Європи (з огляду на наявність зони Вільної торгівлі з ЄС і більш м'які, в порівнянні з Європою, умови оподаткування і умови оплати праці). Україна по-факту перетворювалася в "новий Китай" для Євросоюзу - з 2015 року на території країни було відкрито понад 600 нових виробництв, орієнтованих на експорт в ЄС", - йдеться в прогнозі.

За статистикою першого кварталу 2019 року, експорт в країни ЄС вперше в історії України перевищив експорт в Росії.. Платіжний баланс країни, не дивлячись на рекордні в історії країни зовнішні виплати, зберігався на позитивному рівні, що обіцяло країні збереження макроекономічної стабільності і "нульовіі курсові ризики на поточний рік.

Водночас незалежна група не вважає всі вищеописані ризики "безумовними" і "очевидними", хоча вони мають всі підстави для реалізації, і допускають сценарій, за яким Україна зберігає макроекономічну стабільність в поточному році.

"По-перше, резерви НБУ становлять 20,5 млрд доларів. І, не дивлячись на реальні ризики розриву програми співпраці з МВФ, навіть якщо це відбудеться, резерви НБУ до кінця 2019 року становитимуть всього лише 13-15 млрд доларів замість 20-ти, що буде, безумовно, негативним сигналом для інвесторів, але в жодному разі не буде підставою для так званого крос-дефолту", - переконані експерти.

Компенсатори ризиків

Серед "компенсаторів", які зможуть пом`якшити перераховані вище тренди, експерти наводять наступні:

- в Україні зберігається позитивний приплив валюти, який базується на попередньому (за останні три роки) нарощуванні темпів експорту;

- в Україні продовжує зростати кількість валюти, яку перераховують з-за кордону трудові мігранти (з 12 до 14 млрд доларів в цьому році, згідно з прогнозом), що виступає додатковою страховкою курсової стабільності в країні, не дивлячись на показники торгового балансу ("негативного" за прогнозом на 5 млрд доларів);

- у зв'язку з оголошенням "дострокових виборів", Україна отримає додатковий "приплив" іноземної валюти з офшорів на витрати, пов'язані з майбутніми "достроковими" виборами в розмірі 1,5-2,5 млрд доларів в найближчі два місяці, що "підтримає" курс гривні на поточному рівні, мінімізуючи курсові ризики девальвації до кінця липня.

"Політичні події "20 травня" (розпуск парламенту і відставка уряду), безумовно, є факторами макроекономічної дестабілізації в країні. Вони ставлять під загрозу отримання траншів кредитів МВФ та інших джерел зовнішнього фінансування (Світовий банк, європозики) влітку 2019 року. Однак зважаючи на інерційний тренд позитивних тенденцій економічного зростання, існуючих в країні (зростання експорту, трансферти від трудових мігрантів, гроші на вибори), курс гривні може зберегти в червні-липні тенденцію не тільки до стабільності, а й до зміцнення", - припускають економісти.

Водночас вони прогнозують значні ризики зміни цієї тенденції до серпня-вересня, коли уряд не зможе отримати на ринку заплановані європозики в 2 млрд євро і змушений буде погасити кошти нерезидентів, інвестовані у внутрішні ОВДП.

"Разом з сезонним попитом імпортерів на іноземну валюту це здатне призвести до "зламу" курсової тенденції вже в серпні-вересні. І в України залишиться лише два вибори: або різка девальвація гривні або втрата резервів НБУ, яка триватиме до кінця 2019 року", - йдеться в прогнозі.

При цьому експерти наголошують, що багато чого буде залежати від збереження незалежності Національного банку від політичного впливу керівництва країни.

"Якщо незалежність центрального банку буде збережена, це дасть великі шанси на відновлення програми співпраці з МВФ в кінці осені поточного року і утримання країни від тих негативних екстерналій, які описані в розділі курсових ризиків. Якщо ж новообрана "адміністрація" вирішить вторгнутися в діяльність центрального банку країни після "бліцкригу" "20 травня" з повалення уряду і парламенту, з тим, щоб взяти діяльність регулятора під політичний контроль бізнес-групи, яка перемогла на виборіх, події можуть почати розвиватися за критичним сценарієм фінансової дестабілізації, включаючи різке зростання курсу долара і початок масштабного відтоку вкладів населення з банків країни за сценарієм 2014 року", - резюмують експерти.

Нагадаємо, 20 травня під час інавгураційної промови президент України Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради. У цей же день прем`єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив про свою відставку.

Водночас директор економічних програм Українського інституту майбутнього, співінвестор БІЗНЕС100 Анатолій Амелін висловив думку, що розпуск Ради і позачергові вибори позначаться на українській економіці скоріше позитивно, враховуючи скорочення виборчого процесу та зменшення рівня невизначеності для зовнішніх партнерів.