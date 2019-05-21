Коломойський отримав ще одну перемогу в справі "ПриватБанку"

Господарський суд Києва на вимогу екс-власника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського зобов'язав Національний банк України надати дані про рефінансування фінустанови за період з 2000 по 2017 роки.

Про це повідомили у прес-службі Нацбанку, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Господарський суд Києва 20 травня за розгляді справи № 910/5172/19 за клопотанням позивача І. В. Коломойського зажадав від Національного банку документи з 2000 по 2017 роки за кредитами рефінансування, які були видані ПриватБанку, і призначив наступне засідання на 10:00 30 травня", - повідомили в прес-службі регулятора.

Йдеться про позов Коломойського до "ПриватБанку" і Нацбанку про визнання кредитних договорів та договорів поруки недійсними.

Також суд відмовився роз'яснити фінустанові своє рішення про об'єднання в одне провадження п'яти позовів Коломойського про договори поруки, не пов'язаних спільними доказами.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку".

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку", які зрештою об`єднали в один.

20 травня уряд оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку".