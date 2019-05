Американський мільярдер вирішив оплатити навчання майже 400 студентів

Про це він заявив під час виступу з промовою перед випускниками коледжу, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на CNN.

"Від імені восьми поколінь моєї сім'ї, які були в цій країні, ми додамо" трохи палива в ваш автобус", - сказав Сміт.

Крім того, він повідомив, що його сім'я створить гранти, які допоможуть гасити студентські позики.

Президент коледжу Девід Томас припускає, що така благочинність може обійтися Сміту в десятків мільйонів доларів.

Right after ⁦@RFS_Vista⁩ tells the Class of 2019 he will cover their student loans #MorehouseGrad2019 #MVP ⁦@Morehouse⁩ pic.twitter.com/wMD1DfOTfT