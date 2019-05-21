Американський мільярдер вирішив оплатити навчання майже 400 студентів

Американський мільярдер Роберт Сміт вирішив сплатити борги за навчання 396 студентів коледжу Морхауз (штат Атланта, США).
Про це він заявив під час виступу з промовою перед випускниками коледжу, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на CNN.
"Від імені восьми поколінь моєї сім'ї, які були в цій країні, ми додамо" трохи палива в ваш автобус", - сказав Сміт.
Крім того, він повідомив, що його сім'я створить гранти, які допоможуть гасити студентські позики.
Президент коледжу Девід Томас припускає, що така благочинність може обійтися Сміту в десятків мільйонів доларів.
Right after @RFS_Vista tells the Class of 2019 he will cover their student loans #MorehouseGrad2019 #MVP @Morehouse pic.twitter.com/wMD1DfOTfT— José Mallabo (@JoseMallabo) 19 мая 2019 г.