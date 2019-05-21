Акції Tesla впали після доповіді Morgan Stanley про "ведмежий сценарій"

Сьогодні, 21 травня, вартість акцій компанії Tesla Inc. впала на 2,69% після оприлюднення інформації, що аналітики Morgan Stanley зменшили їх ціну при найгіршому сценарії до 10 доларів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Bloomberg.

Аналітики Morgan Stanley пояснюють своє рішення насиченістю ринку електромобілів та ризиками невиконання компанією планів зростання у Китаї.

"Ключовою проблемою є попит. Tesla сильно збільшила виробництво порівняно із короткотерміновим попитом, що тисне на основні показники діяльності компанії", - заявила команда аналітиків під керівництвом Адама Джонаса.

Джонас зменшив ціну акцій Tesla з 97 доларів до 10 доларів при "ведмежому сценарії", який передбачає, що компанія виконає свій план з продажів у Китаї приблизно на 50% та збереже цільову ціну акцій на рівні 230 доларів. Через цю доповідь ціна акцій вже впала до 205,36 доларів станом на час публікації цієї новини.

Крім того, Tesla розкритикували за недостатній рівень виробництва. Повідомляється, що компанія відвантажила у першому кварталі 63 тис. автомобілів, хоча планує у другому кварталі поставити вже 100 тис. та вийти на 400 тис. за результатами 2019 року. Аналітик компанії Wedbush Securities Ден Айвз вважає, що досягнення річного плану виробництва буде "подвигом Геракла".

Адам Джонас, у свою чергу, зауважив, що для збільшення попиту на свої автомобілі, Tesla повинна агресивно виходити на ринок Китаю, пропонуючи свої електромобілі за нижчою ціною. Однак, на його думку, торгові суперечки між США та Китаєм, а також нові конкуренти створюють загрози для реалізації цієї стратегії.

Нагадаємо, минулого тижня CEO Tesla Ілон Маск закликав співробітників до ретельного та глибокого перегляду видатків компанії, оскільки компанія втратила 700 млн доларів у першому кварталі 2019 року.

Він повідомив, що компанія зібрала додатково 2,7 млрд доларів фінансування, але виробництво витрачає настільки великі кошти, що цього не вистачить і на рік.

Додамо, що у серпні 2018 року стало відомо, що Маск звернувся в банк Morgan Stanley з проханням надати консультації щодо можливості викупу акцій виробника електрокарів.