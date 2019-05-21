В Україні нарахували 35 тис. ФОПів-тезок, які "захищені" від перевірок

В Україні зареєстровано 35 тисяч ФОП з однаковими іменами, через що їх неможливо перевірити на наявність податкового боргу.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Опендатабот.

Як зазначається, найпоширеніше ім’я серед ФОП — Шевченко Олександр Миколайович. З таким іменем зареєструвано 28 українських підприємців.

Друге місце за популярністю - Іванова Олена Миколаївна (19), третє — Коваленко Олександр Миколайович (18).

Топ-10 найпоширеніших імен підприємців:

"Випадки, коли кілька ФОП мають однакове прізвище, ім’я та по-батькові доволі поширені. Оскільки державна фіскальна служба не публікує додаткові ідентифікатори ФОП, такі як адреса реєстрації (хоча ця інформація є відкритою), то встановити, хто саме з них має податковий борг, неможливо", — зазначив юрист Опендатабот Микита Підгайний.

Нагадаємо, за даними Опендатабот, з 2017 року в Україні припинили діяльність 300 тисяч ФОПів.

Водночавс, за даними YouControl, за минулий рік в Україні кількість фізичних осіб-підприємців (ФОП) зросла на 4%, причому найбільший приріст був серед ФОПів, що займаються комп’ютерним програмуванням та торгівлею.