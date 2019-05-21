Баффет вдвічі збільшив портфель акцій Apple

У січні поточного року інвестиційний холдинг американського мільярдера Воррена Баффета Berkshire Hathaway збільшив більш, ніж удвічі пакет акцій Apple Inc.

Про це Баффет повідомив в інтерв'ю CNBC, інформує БІЗНЕС.

У цей період інвестор особисто придбав близько 76 млн акцій. Наразі пакет акцій Apple, що належить Баффету, оцінюється в 17 млрд доларів.

Таким чином, Berkshire Hathaway володіє близько 2,5% акцій Apple, яка є другим за величиною активом після Coca-Cola.

Легендарний інвестор пояснив, що в Apple його приваблює здатність компанії утримувати клієнта, а також розумна стратегія використання капіталу, якої дотримується CEO компанії Тім Кук. "Apple видається мені надзвичайно корисним продуктом для людей", - сказав Баффет.

Він також повідомив, що якщо капіталізація Apple сягне 1 трильйона долларів, то він віддасть перевагу саме цій компаній, а не власній Berkshire Hathaway. "Я б зробив ставку на Apple тільки тому, що вони отримали сильнішу позицію", - сказав відомий інвестор, пожартувавши, що якщо Кук захоче помінятися місцями, то він відкритий для угоди.

Нагадаємо, що станом на 31 березня 2016 рок інвестиційний холдинг Berkshire Hathaway, підконтрольний Воррену Баффету, володів 9,81 млн акцій компанії Apple.

Наприкінці 2017 року Berkshire Hathaway володіла 165,3 млн акцій Apple, а за результатами першого кварталу 2018 року компанія Баффета увійшла у трійку найбільших інвесторів Apple.