Україна таки пустила російську нафту до Європи

Про це компанія повідомила у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"21 травня о 10:46 год АТ "Укртранснафта" відновило прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів", - повідомила компанія.

Водночас зазначається, що угорська сторона підтвердила готовність приймати нафту. "Відтак, станом на 10:38 год Укртранснафта відновила транзит сировини до угорських споживачів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня "Укртранснафта" відновила транзит російської нафти до Європи нафтопроводом "Дружба", але згодом була змушена знову його призупинити через технічні проблеми на угорській території.