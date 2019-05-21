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Україна таки пустила російську нафту до Європи

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АТ "Укртранснафта" відновила транзит російської нафти до країн Євросоюзу.

 Про це компанія повідомила у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"21 травня о 10:46 год АТ "Укртранснафта" відновило прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування у напрямку європейських споживачів", - повідомила компанія.

Водночас зазначається, що угорська сторона підтвердила готовність приймати нафту. "Відтак, станом на 10:38 год Укртранснафта відновила транзит сировини до угорських споживачів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 травня "Укртранснафта" відновила транзит російської нафти до Європи нафтопроводом "Дружба", але згодом була змушена знову його призупинити через технічні проблеми на угорській території.