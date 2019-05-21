В Україні вигадали гру для бізнесменів, яка навчить виживати під час обшуків

У Києві презентують віртуальну гру Underdog.Страх-off, яка покликана навчити бізнесменів захищати свої інтереси в стресовій ситуації, а саме під час небажаного візиту правоохоронців.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на агентство TABASCO.

Гру "Обшук на виживання" розробили автори антистресового VR-додатка VoxBox у співпраці з агентством антикризових операцій Underdog The UnLawyers.

Її суть полягає в тому, що підприємець може пережити всі жахи обшуку у віртуальній реальності та спробувати різні варіанти поведінки в стресовій ситуації. Додаток пропонує 50 можливих сценаріїв, і від того, який з них обере гравець, залежить подальший розвиток подій.

"Ти надягаєш окуляри віртуальної реальності і потрапляєш в офіс під час обшуку. Автоматчики на тебе кричать, співробітники панікують, хтось плаче. Це все наші друзі з Underdog. СТРАХ OFF роблять тобі страшно і боляче, щоб привити суперздібності. Буквально за три хвилини ти, бізнесмен, перетворюєшся на супермена", - розповідають автори розробки.

Додаток розрахований, в першу чергу, для корпоративного світу, який в будь-який момент може стати заручником правоохоронців.

Новинку презентують 23 травня в рамках IForum 2019.