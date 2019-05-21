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В Україні з’явився перший TPЦ, який працюватиме від енергії сонця

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Група компаній  Budhouse Group змонтувала на покрівлі ТРЦ Fabrika у Херсоні сонячну електростанцію потужністю 1,5 мегават.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Конфедерацію будівельників України (КБУ).

Монтаж електростанції завершили у квітні. На площі 80 тис. кв. м розмістилося майже 7000 сонячних панелей.

У КБУ наголошують, що це перший досвід в Україні, де в такому масштабі може бути використана сонячна енергія для роботи ТРЦ. Потужність сонячної електростанції буде достатньою, щоб в міжсезоння забезпечити 50% потреби в електриці одного з найбільших торгових центрів України (його загальна площа - 82 тис. кв.м).

Як зазначається, Fabrika взагалі не споживає природного газу та міської води, використовує теплові насоси для обігріву та охолодження.

"Рішення, які ми застосовуємо в ТРЦ Fabrika і інших об'єктах, дозволяють нам істотно економити на обслуговуванні торгового центру. Це відбивається і на експлуатаційних платежах орендарів. Якщо порівняти їх з іншими аналогічними об'єктами, то вони в два, а іноді, і в три рази нижче", - зазначив операційний директор девелоперської компанії "Будхаус Груп" Максим Гаврюшин.