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Гривня стрімко пішла вгору після зміни влади

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Національний банк України зміцнив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок і станом на 21 травня встановив його на рівні 26,2 гривні.

Про це свідчать дані регулятора, інформує БІЗНЕС.

При цьому курс гривні до євро встановлений на рівні 29,26 гривні, тоді як напередодні, 20 травня, - 1 євро коштував 29,45 грн.

Нагадаємо, що 20 травня, в день інавгурації президента України Володимира Зеленського, котирування гривні до долара США на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,15 грн проти 26,34 - 26,38 грн на відкритті.

Аналогічна тенденція спостерігалася і щодо євро, який зранку 20 травня торгувався по 29,39 - 29,43 грн, а на закритті міжбанку - по 29,16 - 29,19 грн.